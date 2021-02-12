Республиканский штаб сообщил, что за прошедшие сутки в Кыргызстане умерли два пациента, у которых подтвердили коронавирус. Смерти зафиксировали в Чуйской и Нарынской областях.

По данным минздрава, за весь период пандемии в стране умерли 1 439 человек с COVID-19.

Штаб сообщил, что за сутки вирус выявили у 70 человек. Больше всего новых случаев заражения в Бишкеке.

Бишкек — 37;

Ош — 1;

Чүйcкая область — 4;

Ошская область — 4;

Таласская область — 3;

Нарынская область — 4;

Иссык-Кульская область — 11;

Джалал-Абадская область — 4;

Баткенская область — 2.

По данным штаба, всего за все время пандемии в стране выявили 85 398 случаев заражения коронавирусом.

За сутки выздоровели и были выписаны из больниц 92 пациента. По всей стране за все время пандемии выписали 82 098 пациентов, переболевших COVID-19 или внебольничной пневмонией.

Республиканский штаб также отметил, что на 12 февраля в Кыргызстане в больницах с коронавирусом лежат 430 пациентов. Кроме этого, еще 496 человек лечатся амбулаторно.

В крайне тяжелом состоянии 24 пациента, еще 123 человека в тяжелом состоянии.

Среди медработников два новых случая заражения COVID-19. Они зарегистрированы в Бишкеке. За сутки с выздоровлением из стационара выписан один медик, а из домашней самоизоляции три медработника.

Всего COVID-19 подтвердился у 4 194 медиков, из которых всего выздоровели 4 113 медработника.