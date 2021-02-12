Правозащитная организация Human Rights Watch (HRW) опубликовала обзор, связанный со ограничениями свобод и прав человека по всему миру в условиях пандемии коронавируса.

Правозащитники проанализировали, как страны мира отреагировали на пандемию коронавируса. По их данным, руководство как минимум 83 стран использовало ее для того, чтобы ущемлять свободу слова, мирных собраний, инакомыслие, и принимать законы, которые не имеют конкретики и могут использоваться для репрессий.

Превышение чрезвычайных полномочий

HRW напоминает, что в мировой практике международные договоры о правах человека [в частности, Международный пакт о гражданских и политических правах] допускают, что свобода слова и собрания может временно ограничиваться. Это допускается, если нужна охрана государственной безопасности, общественного порядка, здоровья населения, но при этом не должно быть дискриминации.

Также эти договоры позволяют на время ограничивать или даже приостанавливать некоторые права, включая свободу слова, задействуя право отступления от обязательств. Это ситуации, когда «жизнь нации находится под угрозой» или существует угроза «независимости или безопасности» государства, и правительства не могут ограничиться обычными рамками, чтобы сохранить здоровье населения.

«В таких случаях правительство должно объявить чрезвычайное положение, обосновать необходимость дополнительных ограничений и законодательно оформить их, включая лимит срока действия. Как и в случае с любым ограничением прав и свобод, должен соблюдаться принцип недискриминации», — напоминают в HRW.

При этом страна должна официально объявить на своей территории чрезвычайное положение, и уведомить, что временно отступает от обязательств ООН. Участники европейских или американских региональных договоров же должны уведомить о своем решении, кроме ООН, Совет Европы или Организацию американских государств.

После уведомления международное сообщество пристально следит за тем, что происходит в стране и за тем, как и когда она возвращается в поле выполнения обязательств. Но только 44 государства из тех, что попали в обзор, объявили, что вводят из-за пандемии чрезвычайное положение. Только 8 государств озвучили, что вынуждены поступиться свободой на собрания ради здоровья граждан. И ни одно государство не сделало уведомления, которое бы повлекло за собой международный контроль за тем, что в нем происходит.

«Борьба властей с COVID-19 должна быть направлена на то, чтобы люди закрывали лицо, а не рот. Избиения, задержания, уголовные дела и цензура за мирную критику нарушают множество основополагающих прав, включая свободу слова, но ничем не помогают в борьбе с пандемией», — отмечает Джерри Симпсон, замдиректора Human Rights Watch по кризисам и конфликтам.

Угроза свободе слова

По данным HRW, незаконное вмешательство в свободу слова стало одним из самых распространенных нарушений прав человека за это время.

«Критики власти подвергаются нападениям, задержаниям, уголовному преследованию, а в некоторых случаях — физической расправе, мирные протесты разгоняются, СМИ закрываются, вводятся не конкретные законы об уголовной ответственности за высказывания, в которых государство усматривает угрозу здоровью населения.

В результате страдают журналисты, активисты, медработники, представители политической оппозиции и другие акторы, критикующие реагирование на пандемию со стороны того или иного правительства», — отмечают правозащитники.

В одних странах вмешательство в свободу слова было ограниченным, в других, таких, как Китай, Куба, Египет, Индия, Россия, Турция, Венесуэла и Вьетнам, «политика правительства затрагивала сотни или тысячи человек». Ряд людей там до сих пор заключен в тюрьме «исключительно за то, что много месяцев назад негативно оценивали действия властей в условиях пандемии».

«В их числе была Чзан Чжань – 37-летняя гражданская журналистка, которую в декабре в Шанхае приговорили к четырем годам заключения за «возмущение спокойствия и провоцирование конфликтов» в связи с ее поездкой в Ухань в феврале 2020 г. и репортажами из очага эпидемии. По словам ее адвоката, вскоре после задержания в мае она объявила голодовку, и с тех пор ее держат на принудительном кормлении, в то время как состояние ее здоровья ухудшается», — отмечается в обзоре.

Незаконное применение силы и табу на свободу собраний

Как минимум в 18 странах мира против журналистов, блогеров или обычного населения применяли силу, когда они возмущались недостаточной подготовкой государства к пандемии (дефицит СИЗов, лекарств, слабое финансирование здравоохранения).

«Речь идет о таких нарушениях, как применение боевых патронов против мирных демонстрантов, избиение их на блокпостах и недозволенное обращение в местах задержания – все это происходило безнаказанно. В большинстве случаев такие действия оправдывались карантинным режимом», — говорят правозащитники.

Еще не менее чем в 10 странах власти запрещали или разгоняли протесты недовольных борьбой государства с коронавирусом «произвольно», причем иногда это делалось под предлогом «необходимости соблюдения социальной дистанции».

«В других ситуациях власти использовали пандемию как предлог для разгона протестов и других собраний протестного характера, не связанных с COVID-19. При этом во всех случаях такое вмешательство происходило на фоне разрешения властями других массовых мероприятий», — констатируют в обзоре.

Расплывчатые законы и ограничение на доступ к информации

Также пандемия помогла тому, чтобы как минимум в 24 странах мира появились «не конкретные законы» и «[не конкретные] нормативные положения об уголовной ответственности за распространение «фейковой» или иной информации о COVID-19» и других угрозах здоровью населения».

Они касаются информации, которую власти считали «угрожающей благополучию граждан».

«Правительства могут с легкостью использовать не конкретные законы как инструмент репрессий. По меньшей мере в пяти странах также была введена уголовная ответственность за распространение ложной информации по ряду других вопросов, включая здоровье населения», — отмечается в обзоре.

При этом как минимум в восьми странах приостанавливалось или ограничивалось право запрашивать и получать официальную информацию, в том числе по вопросам, касающимся здоровья населения. Еще не менее чем в 12 странах блокировали материалы в СМИ, связанные с коронавирусом, либо закрывались СМИ, публиковавшие «некорректные» с точки зрения властей материалы о пандемии.

Этим шагом под вопросом оказались международные обязательства стран по доступу к достоверной информации об угрозах здоровью для населения.

«Непропорциональное ограничение свободы слова способно затруднить борьбу с ложными представлениями о Covid-19, в том числе с конспирологическими теориями о неправильных и опасных методах лечения, получившими широкое распространение в соцсетях и офлайн», — отмечают в обзоре.

Репрессивные меры за критику государства

Также 2020 год ужесточил законы многих стран в отношении критики государственной деятельности. По данным HRW, как минимум в 33 странах угрожали наказанием за критику работы властей в период пандемии, при этом в восьми странах мишенью для проверок, угроз и увольнений становились после критики государства медработники.

Еще более чем в 50 странах власти использовали новые «пандемийные» законы и прежние антитеррористические и другие нормы, чтобы «произвольно задерживать, арестовывать и привлекать к уголовной ответственности критиков государственного реагирования на коронавирус или не связанных с ним аспектов правительственной политики».

«[Это] приводило к штрафам и лишению свободы. Мишенью таких шагов были журналисты, блогеры и авторы онлайновых постов, лидеры и активисты оппозиции, протестующие, ученые, работники здравоохранения, студенты, адвокаты, карикатуристы и художники»,— сообщается в обзоре.

То, что государства за это время продемонстрировали «избыточное, а иногда и насильственное» подавление критики, говорит об «опасной готовности пожертвовать основополагающей свободой ради победы над коронавирусом». Однако эта цель не должна стать ширмой для подавления прав и свобод человека.

«То обстоятельство, что власти обязаны защищать общество от этой смертельно опасной пандемии, не дает им карт-бланш на удушение свободы информации и подавление инакомыслия», — подчеркивает Джерри Симпсон.

Что происходило во время пандемии в Кыргызстане?

Нарушения, о которых говорят в Human Rights Watch, происходили и в Кыргызстане. Так, штаб по COVID-19 ввел с начала марта, еще до фиксирования первых случаев заражений в стране, ряд ограничений. При этом контроль за исполнением указаний не велся: межведомственная комиссия, позже выявила и подтвердила, что ограничения штаба не совсем соответствовали эпидемситуации и должного контроля за ними не было.

Комендант Бишкека Алмазбек Орозалиев 31 марта ввел новые ограничения и штрафы, среди которых было и наказание за появление на улице без маски. Подробный текст об этом был опубликован на официальном сайте кыргызского правительства в этот же день.



Однако на первых лиц государства оно не распространялось: экс-президент Сооронбай Жээнбеков практически не надевал маску и не соблюдал социальную дистанцию, и его не штрафовали. Еще один пример — прощание с уходящим с поста премьером Мухаммедкалыем Абылгазиевым, когда у Дома правительства снялись более 120 человек без масок и социальной дистанции. Информации о том, что все нарушители заплатили штраф, нет.

После того, как в республике ввели режим чрезвычайной ситуации, а в городах Бишкек, Ош и районах Ошской области ввели режим чрезвычайного положения, журналисты не смогли работать в поле.

Комендант Бишкека Алмазбек Орозалиев отказал журналистам в выдаче аккредитации для работы и передвижения по городу, такие же ограничения были и в Оше. Юристы заявили, что подобное ограничение не отвечает нормам Конституции и конституционного закона «О чрезвычайном положении». Но только почти через месяц аппарат президента рекомендовал штабу по коронавирусу и комендатурам пересмотреть порядок работы с журналистами.

Ассоциация НКО при поддержке Управления Верховного комиссара ООН по правам человека в Кыргызстане позже провела исследование, которое доказало, что летом 2020 года рост заражений COVID-19 произошел и потому, что был недостаток и недостоверность информации от властей о нем.

Также медицинских работников, которые заявляли о недостатке СИЗов и других проблемах в «красных зонах», заставляли извиняться «за недостоверную информацию». После сотрудники ГКНБ сказали, что извинения были «добровольными».

Еще в начале карантина руководство штаба отрицало, что медиков заражается много: были случаи, когда их инфицирование на работе пытались списать на то, что они ходят по гостям и нарушают режим. Позже Кубатбек Боронов извинился за свои слова, но ущерб репутации медиков был нанесен.

Наконец, статистика Минздрава и штаба по коронавирусу о заболевших и скончавшихся от коронавируса несколько раз менялась. В последний раз из нее исключили порядка 400 человек.

При этом пресс-служба Нацстаткома сообщила, что в Кыргызстане число умерших только от пневмонии с января по сентябрь 2020 года увеличилось в 2,5 раза по сравнению с таким же периодом прошлого года. Расследование межведкомиссии, проведенное недавно, подтвердило значительное занижение статистики по смертям от осложнений коронавируса.

Что с этим можно сделать?

По мнению правозащитников, правительства и другие государственные органы стран мира должны «немедленно положить конец избыточным ограничениям на свободу слова, вводимым под флагом борьбы с коронавирусом», и привлечь к ответственности причастных к серьезным нарушениям прав человека.

«22 февраля 2021 года начинается очередная сессия Совета ООН по правам человека, в рамках которой необходимо предложить Верховному комиссару по правам человека ООН подготовить доклад по вопросу о соблюдении государствами обязательств в области прав человека при реагировании на COVID-19, в том числе в части последствий ограничений на свободу слова и мирных собраний», — заключают правозащитники.