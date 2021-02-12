Президент Садыр Жапаров 12 февраля назначил Кылычбек Абышева новым заместителем секретаря Совета безопасности.

Его предшественник Жаныбек Капаров подал в отставку 9 февраля. Его назначил на эту должность 10 октября 2020 года экс-президент Сооронбай Жээнбеков.

Кылычбек Абышев до этого был заместителем постоянного представителя правительства в Жогорку Кенеше в ранге заведующего отделом аппарата правительства.

А на парламентских выборах 2020 года (результаты отменены) он баллотировался от партии «Республика» и шёл в списке политобъединения под 90 номером.

Секретарём Совбеза является Рыскелди Мусаев. Его назначил на эту должность и.о. главы государства Садыр Жапаров 27 октября 2020 года.