Премьер-министр Улукбек Марипов подписал постановление правительства от 12 февраля «Об организационных мерах в связи с утверждением новой структуры Правительства Кыргызской Республики и реформой органов исполнительной власти Кыргызской Республики». Самые крупные изменения произошли в Министерстве экономики и финансов и в Минсельхозе.

Что изменилось в Минэкономе?

Как и сообщалось ранее, минэконом и минфин объединили в одно министерство. При этом в ведение новообразованного Министерства экономики и финансов вошли несколько других ведомств: Госагентство антимонопольного регулирования, налоговая и таможенная службы, а также служба регулирования и надзора за финансовым рынком.

Кроме этого, служба интеллектуальной собственности и инноваций, служба финансовой разведки, Агентство по продвижению и защите инвестиций, Фонд по управлению государственным имуществом и финпол также перешли во введение Министерства экономики и финансов. Ранее издание Kaktus.Media сообщало, что финпол передадут МВД.

Министерство культуры, информации и туризма преобразовали Министерство культуры, информации, спорта и молодежной политики. А функции в сфере туризма передали Минэконому. Штат работников и финансы туризма также передадут в это министерство.

А Госагентство по делам молодежи, физической культуры и спорта теперь входит в Министерство культуры, информации, спорта и молодежной политики.

Что изменилось в Минсельхозе?

Большие изменение также произошли в Министерстве сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации — его преобразовали в Министерство сельского, водного хозяйства и развития регионов. При этом минэконом передаст функции в сфере регионального развития в Минсельхоз.

Госагентство водных ресурсов теперь входит в Минсельхоз, за исключением Департамента развития питьевого водоснабжения и водоотведения. Водоснабжением будет заниматься Минтранс.

Государственное агентство охраны окружающей среды и лесного хозяйства. преобразовали в Госагентство лесного хозяйства, которое теперь тоже входит в Минсельхоз. Однако функции в сфере экологии и охраны окружающей среды передали в Министерство чрезвычайных ситуаций.

Государственное агентство по делам местного самоуправления и межэтнических отношений также разделилось на два. Межэтническими отношениями займется Минкульт, а само агентство, преобразованное в в Госагентство регионального развития, войдет в Минсельхоз.

Кроме того, Минсельхоз теперь будет вести и Госинспекцию по ветеринарной и фитосанитарной безопасности. В состав Минсельхоза вошло и Госагентство по земельным ресурсам.

Новые министерства

Согласно постановлению правительства, образовано четыре новых министерства. Одно из них Минэконом, объединенный с минфином, второе — Минздрав с минтруда и соцразвития.

Также на базе Госкомитета по делам обороны и Генштаба Вооруженных сил образовано Министерство обороны. А вместо Министерства транспорта и дорог и Госагентства архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства теперь одно ведомство — Министерство транспорта, архитектуры, строительства и коммуникаций.

Какие еще изменения произошли в правительстве?

Госслужба исполнения наказаний и судебно-экспертная служба теперь входит в Министерство юстиции. А высшая аттестационная комиссия — в Минобразования. Ранее предполагалось, что их передадут в МВД.

Кроме того, Фонд обязательного медицинского страхования и соцфонд тоже вошли во введение минздрава.

Изменения коснулись и госпредприятия «Кыргызпочтасы». Управлять им теперь будет не Госрегистр, а Госслужба цифрового развития.

Премьер-министр Улукбек Марипов предложил внести значительные изменения в структуру правительства, еще будучи единственным кандидатом на эту должность.

В Кыргызстане ее меняли более 10 раз со дня обретения независимости. По данным Минюста, похожие изменения в структуре правительства произошли в правительстве в 2005 году, когда президентом Кыргызстана стал Курманбек Бакиев.