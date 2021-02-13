Оригинал материала опубликован изданием Factcheck.kg.

Прокурор, убегавший от журналистов на парковке у здания суда и прятавшийся в будке охраны — родной брат таможенника, работавшего на Юго-Западной таможне. Это удалось выяснить журналистам Factcheck.kg.

Накануне, 11 февраля, Первомайский районный суд Бишкека рассмотрел дело экс-зампредседателя Гостаможенной службы Райымбека Матраимова, обвинявшегося в коррупции. Суду хватило одного 20-минутного заседания для вынесения приговора.

В ходе судебного заседания гособвинение заявило, что раз Матраимов ранее уже возместил ущерб государству в размере 2 млрд сомов, наложения штрафа в 260 тысяч для обвиняемого будет достаточно. В итоге экс-заместитель главы таможни покинул здание суда свободным человеком, так как суд согласился с обвинением и вынес решение в течение 20 минут с начала заседания.

Сам коррупционер свою вину полностью признал и отметил, что добровольно согласился на соглашение со следствием. Таким образом, судебное решение должно соответствовать подписанному между сторонами соглашению.

Так кто же составил соглашение от следствия? Редакции Factcheck.kg удалось выяснить, что этим человеком был прокурор Ороз Бердибаев. Из собственных источников журналисты узнали, что родной брат Бердибаева ранее работал на Юго-Западной таможне Кыргызстана.

Отметим, что в соглашении со следствием Матраимов дал показания в частности против начальника Юго-Западной таможни.

Брата прокурора зовут Алмаз Бердибаев и по последним данным на 2021 год он является сотрудником Центра таможенного оформления «Бишкек». Однако ранее он действительно числился главным инспектором Юго-Западной таможни.

Родственные связи

Журналисты отыскали страницу прокурора Орозбека Бердибаева в социальной сети Facebook, где под постом о поздравлении с днем рождения другая пользовательница — Нургуль Бердибаева — называет его «братом».

Перейдя в профиль Нургуль Бердибаевой мы обнаружили там еще одну пользовательницу с такой же фамилией — Мээрим Бердибаеву.

Немного полистав ленту последней нам удалось обнаружить одну из публикаций, где в комментариях таможенник Алмазбек Бердибаев называет ее «сестренкой».

Через портал «Тизме» также удалось подтвердить, что Мээрим Бердибаева является родной сестрой таможенника Бердибаева и прокурора Бердибаева. У них совпадает отчество — все трое «Кулмурзаевичи»:

Таким образом круг замкнулся. Прокурор по делу Матраимова Ороз Бердибаев и таможенник Алмазбек Бердибаев братья.

Засветился «Мекеним Кыргызстан»

На странице прокурора удалось обнаружить еще один интересный факт. Ороз Бердибаев — фигура явно давно знакомая окружению Матраимова. Под постом о его дате рождения поздравление оставил не кто иной, как председатель партии «Мекеним Кыргызстан» Мирлан Бакиров. Отметим, политобъединение называют «подручной партией» экс-замглавы таможни.

Напомним, после беспорядков с 5 на 6 октября, в результате которых погиб один человек и 150 оказались в больнице, ЦИК отменил результаты парламентских выборов, в которых лидировала партия «Мекеним Кыргызстан». Партия набрала 23% голосов и в нее входит брат Раимбека Матраимова Искендер.

Вывод: Редакция Factcheck.kg обращается к соответствующим органам с требованием проверить, насколько прокурор Ороз Бердибаев, запросивший для Раимбека Матраимова столь мягкую меру пресечения, подпадает под закон о конфликте интересов.