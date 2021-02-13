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Республиканский штаб сообщил, что за минувшие сутки в Кыргызстане скончались два пациента с COVID-19. Один случай смерти зафиксировали в Бишкеке, второй — в Чуйской области.

Всего за весь период пандемии минздрав зарегистрировал 1 441 смерть пациента с COVID-19.

Также штаб сообщил, что за сутки вирус подтвердился у 43 человек. Один из них — медработник. В Таласской области новых случаев заражения не выявлено.

  • Бишкек — 20;
  • Ошская область — 6;
  • Чуйская область — 4;
  • Иссык-Кульская область — 4;
  • Нарынская область — 4;
  • Баткенская область — 2;
  • Джалал-Абадская область — 2;
  • Ош — 1.

По данным штаба, всего за все время пандемии в стране выявили 85 441 случай заражения коронавирусом.

За сутки выздоровели и были выписаны из больниц 86 пациентов. По всей стране за все время пандемии выписали 82 184 пациента, переболевших COVID-19 или внебольничной пневмонией.

Республиканский штаб также отметил, что на 13 февраля в Кыргызстане в больницах лечатся от последствий коронавируса 425 пациентов, из них 21 — в крайне тяжелом состоянии. Кроме этого, еще 457 пациентов лечатся амбулаторно.

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