Республиканский штаб сообщил, что за минувшие сутки в Кыргызстане скончались два пациента с COVID-19. Один случай смерти зафиксировали в Бишкеке, второй — в Чуйской области.

Всего за весь период пандемии минздрав зарегистрировал 1 441 смерть пациента с COVID-19.

Также штаб сообщил, что за сутки вирус подтвердился у 43 человек. Один из них — медработник. В Таласской области новых случаев заражения не выявлено.

Бишкек — 20;

Ошская область — 6;

Чуйская область — 4;

Иссык-Кульская область — 4;

Нарынская область — 4;

Баткенская область — 2;

Джалал-Абадская область — 2;

Ош — 1.

По данным штаба, всего за все время пандемии в стране выявили 85 441 случай заражения коронавирусом.

За сутки выздоровели и были выписаны из больниц 86 пациентов. По всей стране за все время пандемии выписали 82 184 пациента, переболевших COVID-19 или внебольничной пневмонией.

Республиканский штаб также отметил, что на 13 февраля в Кыргызстане в больницах лечатся от последствий коронавируса 425 пациентов, из них 21 — в крайне тяжелом состоянии. Кроме этого, еще 457 пациентов лечатся амбулаторно.