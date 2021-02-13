УВД Первомайского района сообщило о задержании подозреваемого в взломе кабинетов судей Бишкекского горсуда. Инцидент произошел в ночь с 9 на 10 февраля.

10 февраля Бишкекский горсуд уведомил, что неизвестные взломали двери и проникли в здание суда. В пресс-службе суда заверили, что гражданские, уголовные и административные дела остались на месте. Попытки проникновения в кабинеты судей были зафиксированы на камеры видеонаблюдения.

По информации УВД, были взломаны входные двери кабинетов судей, расположенных на втором, третьем и четвертом этажах суда. Было начато досудебное производство по статье 200 (Кража).

В итоге подозреваемого задержали в Оше — им оказался мужчина 1991 года рождения, его водворили в изолятор в Бишкеке.

«Продолжаются соответствующие следственные действия и оперативные мероприятия в рамках настоящего досудебного производства по установлению возможной причастности подозреваемого к другим фактам преступлений», — сообщает УВД.