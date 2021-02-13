10 февраля после очередного рейда мэрии по борьбе со стихийной торговлей на Ошском рынке в социальный сетях распространилось видео, в котором продавщица защищает свое рабочее место, крепко вцепившись за прилавок. Впоследствии это видео вызвало общественный резонанс.

На видео видно, как женщина защищает свой прилавок, и чтобы не дать милиции погрузить тележку, она лежит на нем и плачет. Вокруг продавщицы собрались мужчины.

Продавщицу зовут Алмакан. Она рассказала журналистам Super.kg, что у нее двое детей, а супруг скончался больше десяти лет назад. Из-за того, что Алмакан было трудно одной растить детей, она отдала одного ребенка бабушке и дедушке. На Ошском рынке женщина работает уже 8 лет.

«Кое-как толкаю тележку, продаю свои товары. Немного продам и несу свои 5-10 сомов домой. Здоровье у меня плохое. Головные боли. И вообще, здорового места не осталось. Два-три дня не выходила на работу. Забрали тележку, меня выгоняют. Я сидела, чтобы распродать оставшиеся яблоки. Решила не выходить, так забрали мою тележку. Вытянули мой пустой стол и забрали», — говорит женщина.

Как призналась Алмакан, она не особо умеет пользоваться телефоном, а про видео она узнала от знакомых из России.

Недавно у Алмакан скончались старшие брат и сестра. Женщина плачет, говорит, что ни от кого нет помощи.

«Такое большое горе, жить не хочется. Кое-как ходила-приходила, а мой стол загрузили и увезли. Когда на человека сваливается тяжелый груз, он умом трогается», — говорит она.

Алмакан рассказала, что не может оставить ребенка одного дома, поэтому она приводит своего сына на рынок.

«Даже когда он жалуется, что его обувь промокла, я ему говорю: «Продолжай стоять, сын, главное, чтобы на душе было спокойно». Мой муж умер в 2010 году. Десять лет я живу одна. Сыну 14 лет, когда возвращается с учебы, я его зову рядом к себе», — рассказала Алмакан.

На вопрос почему она не торгует на территории рынка, Алмакан говорит, что внутри рынка сидят торговцы, имеющие специальные прилавки и торговля там у нее не идет, а за аренду приходится платить просто так.

По словам Алмакан, такие инциденты происходили неоднократно, спустя время им возвращали прилавки, если заплатить штраф в 3 тысячи сомов. Но в этот раз продавцов предупредили, что столы им не вернут.

Борьба со стихийной торговлей

10 февраля сотрудники муниципалитета и милиции вышли на очередной рейд по базару. Такие рейды с ликвидацией незаконных точек торговли Ленинский акимиат проводит регулярно, и они проходят не совсем мирно.

Уже в начале февраля торговцы высказали свое недовольство действиями властей. Около 60 человек вышли на митинг к Дому правительства с требованием либо официально разрешить им торговать на рынке с лотков, либо создать торговые места.

«Мы платим за свои места, но платим «по-черному». Мы согласны работать по патентам. Но пусть нам создадут нормальные условия. Официально разрешат работать на наших местах или в другом месте, но не за городом, а на территории Ошского рынка. У нас у всех дети и кредиты. Нам надо на что-то жить. Мы не просим пособий. Мы просим возможности работать и зарабатывать самим», — сказал один из торговцев.

В тот же день на митинг продавцов отреагировали в Ленинском акимиате — их попросили прекратить протесты, потому что ликвидация стихийных точек продолжится.

Также в муниципалитете подтвердили сообщения торговцев о том, что деньги за продажу с них собирают не чиновники, а «неформальные» лидеры, поделившие рынок на свои зоны. Сейчас правоохранительные органы выясняют, кто это и как это работает.