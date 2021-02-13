Улана Асанбаева освободили от должности начальника УВД Иссык-Кульской области. Об этом стало известно на прошедшем заседании МВД по итогам деятельности органов внутренних дел за 2020 год.

Отмечается, что Асанбаева сняли с занимаемой должности за недостатки в работе.

«За допущенные недостатки в работе по обеспечению охраны общественного порядка и борьбе с преступностью решением коллегии, начальник УВД Иссык-Кульской области Улан Асанбаев освобожден от занимаемой должности», — сообщила пресс-служба МВД.

Кроме того, по итогам коллегии более пятнадцати руководителям были вынесены предупреждения и дисциплинарные взыскания.

«Решение коллегии взято на особый контроль Министерством внутренних дел и его исполнению будет уделено особое внимание. Мы реализуем все принятые решения и предложения коллегии. Необходимо провести соответствующую работу по скорейшему устранению допущенных недостатков», — отмечается в сообщении.

Асанбаев был назначен главой УВД в феврале 2019 года. Ранее в СМИ обсуждали огромный дом Асанбаева, который был построен за короткий срок после его назначения на эту должность. Тогда пресс-служба УВД Иссык-Кульской области опровергла эту информацию, поясняя тем, что построить дом Асанову помог его отец, который является фермером.