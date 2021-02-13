Президент Кыргызстана Садыр Жапаров 13 февраля в интервью государственному информагентству «Кабар» заявил, что референдум по проекту новой Конституции и выборы в местные кенеши состоятся в один день.

«Мы надеемся, что Конституция будет выставлена на голосование 11 апреля, вместе с выборами в местные кенеши. Жогорку Кенеш должен это определить. Мы сможем сэкономить деньги, проведя референдум вместе с местными выборами. В казне лишних денег нет», — сказал Жапаров

Глава государства считает, что Конституция положит конец хаотичному правлению.

«Сегодня есть три «силы» – парламент, правительство, президент. Если будет принята новая Конституция, все будет в порядке. В стране есть те, кто не желает порядка. Они пытаются ввести людей в заблуждение, говоря: «Смотрите, что произошло, вот что случилось». Но недостатки неизбежны. Мы стараемся их немедленно устранять. Говорят, что не ошибается лишь тот, кто не работает. Главное – не ошибиться в большой стратегической работе, затрагивающей общие интересы государства», — заявил Жапаров.

Он добавил, что мелкие разногласия и кадровые недоработки будут своевременно устранены и не надо делать из этого трагедию.

Ранее депутат Акылбек Жапаров сообщил, что референдум и местные выборы пройдут в один день 11 апреля. Тогда же в Центризбиркоме ответили, что местные выборы по календарному плану назначены на 11 апреля, а по дате проведения референдума еще нет окончательного решения, так как соответствующий указ должен подписать президент.

Член ЦИК Тынчтык Шайназаров 3 февраля сообщил, что выборы в местные кенеши и референдум по принятию новой редакции Конституции обойдутся госказне примерно в полмиллиарда сомов.

По его словам, основные расходы придутся на зарплату представителям участковых и территориальных избирательных комиссий.

«Это более 30 тысяч человек. Поэтому, по предварительным расчетам, если совместить два процесса, то это выльется в 500 миллионов сомов», — сказал Шайназаров.

Проект новой Конституции вынесли на общественное обсуждение 9 февраля. В справке-обосновании к законопроекту отмечено, что инициатива была выдвинута «исходя из требований народных масс».

Главные изменения в Конституции

Если по результатам референдума большинство проголосует за принятие нового Основного закона, то в Кыргызстане появится новый орган — Народный Курултай, который будет являться «совещательным, наблюдательным собранием», и будет давать рекомендации по направлениям общественного развития.

По новой Конституции значительно расширится роль президента и усилятся его полномочия. В проекте прописано, что президент возглавит исполнительную власть страны и будет «олицетворять единство народа и государственной власти».

Функции и возможности законодательной власти тоже предлагают изменить — полномочия парламента будут урезаны.

Новый проект расширил возможности для инициирования законопроектов. Теперь право законодательной инициативы, согласно проекту, будет принадлежать:

10 тысячам избирателей (народная инициатива);

президенту;

депутатам парламента;

председателю кабинета министров;

Верховному суду (по профильным вопросам);

Народному Курултаю;

генеральному прокурору (по профильным вопросам).

Во многие положения о правах, свободах и обязанностях граждан внесены изменения или сокращения в формулировки, не бросающиеся в глаза на первый взгляд. При этом, текст нового проекта Основного закона страны часто апеллирует к таким понятиям как «традиции», «нравственность» и «духовность».

В статье Конституции, касающейся СМИ, предлагается ограничивать мероприятия, доступ и распространение информации, «противоречащей моральным и нравственным ценностям». Это объясняется целью «защиты подрастающего поколения».

Фото на заглавной странице «Кабар».