Председатель Госкомитета нацбезопасности Камчыбек Ташиев чувствует себя хорошо после операции на сердце. Об этом сообщил президент Кыргызстана и близкий друг Ташиева Садыр Жапаров в своем телеграм-канале.

По данным издания 24.kg, Ташиеву провели тромбэктомию — операцию по удалению тромба. Также известно, что операцию сделали в одной из клиник в Германии.

«Операция началась в 8:00 по берлинскому времени (в 13:00 по бишкескому времени) и длилась три часа. Только в 18:30 (в 23:30 по бишкескому времени) Камчыбек Кыдыршаевич пришел в себя. Он передал кыргызскому народу благодарность за поддержку и отметил, что родился во второй раз, а это значит, что ответом на поддержку будет его неустанный труд во благо страны», — написал директор телеканала «Регион» Откурбек Рахманов на своей странице в фейсбук.

Глава ГКНБ улетел заграницу 6 февраля. Однако он тогда не сообщил свой диагноз и в какой стране собирается провести операцию.

Ранее, в ноябре 2020 года, Ташиев был госпитализирован из-за проблем с сердцем. Тогда он пробыл в больнице всего три дня.