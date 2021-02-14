Издание Deutsche Welle опубликовало материал о том, что в Кыргызстане хотят лишить статуса экс-президента двоих бывших глав государств Сооронбая Жээнбекова и Розу Отунбаеву. «Клооп» подготовил пересказ этого материала.

«Кто и зачем хочет лишить их защиты от уголовных преследований?», — задалось вопросом издание и пришло к выводу, что это может быть выгодно нынешнему президенту Садыру Жапарову.

«В Кыргызстане идет сбор подписей за лишение Розы Отунбаевой и Сооронбая Жээнбекова статуса экс-президента страны. Обоих, как пишут кыргызские СМИ, обвиняют в том, что во время их правления республика «понесла недопустимые потери». С инициативой выступил местный блогер. Но действительно ли она сугубо частная, или за ней кроется интерес новых руководителей страны?» — размышляют в Deutsche Welle.

Среди бывших пяти президентов, только у двоих есть статус экс-президента, который дает немалые льготы и предоставляет иммунитет от уголовных преследований. Первый лидер республики после объявления ее независимости, Аскар Акаев, и свергнувший его Курманбек Бакиев, и Алмазбек Атамбаев — один из лидеров революции 2010 года, свергнувшей Бакиева, были лишены статуса экс-президента их преемниками.

По словам экспертки Центра восточноевропейских и международных исследований (ZOiS) Беате Эшмент во всех странах мира президенты обладают иммунитетом, но могут его лишиться.

«Особенность Кыргызстана состоит в том, что там лишение экс-президентов их статуса и, соответственно, иммунитета — это ситуация штатная», — считает она.

При этом, в Deutsche Welle отметили, что Сооронбаю Жээнбекову статус экс-президента был присвоен приказом нынешнего главы государства Садыра Жапарова.

«Были мнения не давать Жээнбекову статус экс-президента, но я взял весь удар на себя. Статус дан ему с благими намерениями, чтобы в будущем у нас были экс-президенты с положенными льготами и гарантиями», — заявил в ноябре 2020 года Жапаров.

Сигнал Жээнбекову

Баете Эшмент считает, что на самом деле Садыр Жапаров не собирался избавить Жээнбекова от уголовного преследования.

«Жээнбеков тоже утверждал, что не будет преследовать своего предшественника, Атамбаева, но было ясно, что этого следовало ждать. Вряд ли Жээнбеков в течение последних недель совершил нечто, что могло рассердить Жапарова. Меня скорее удивило то, что Жээнбеков так долго оставался в стране», — говорит немецкий эксперт.

*Сооронбай Жээнбеков 2 февраля вылетел из Кыргызстана в Мекку. Официальная причина — совершение хаджа.

Эксперт ZOiS обратила внимание еще на один факт — о том, что Жээнбекова могут лишить важного статуса стали активно говорить, когда он покинул Кыргызстан и отправился на хадж.

По ее мнению, это может быть намеком Жээнбекову — в республику ему лучше не возвращаться.

Политолог из Центра исследований кризисных ситуаций (CSRC) Наталья Харитонова считает, что эта версия, как минимум, заслуживает внимания.

«Ни один из прежних президентов, успевших укорениться во власти в Кыргызстане (Отунбаева — исключение, за ней не стояла сильная семейная и территориальная группа), не остался в статусе экс-президента. Против каждого были возбуждены уголовные дела», — говорит экспертка.

Она считает, что вполне логично что Жээнбекову дают понять, что лучше ему остаться в Мекке или в другом хорошем месте, чем «разделить судьбу Атамбаева».

Харитонова полагает, что новые власти в Бишкеке решили радикально перекроить весь политический ландшафт республики: заменить парламентскую республику президентской, существенно расширив при этом полномочия Садыра Жапарова, провести «чистку кадров», а на освободившиеся места в различных структурах власти назначить ставленников главы ГКНБ Камчыбека Ташиева.

Кроме того, политолог допускает, что руководство республики может под видом борьбы с коррупцией возбудить уголовные дела, «которые связывают по рукам и ногам влиятельные институты, а не только частных лиц и отдельных чиновников».

«И «зачистить» людей Жээнбекова, в том числе его самого — это понятная тактика», — рассуждает Харитонова.

Кому и чем опасна экс-президент Роза Отунбаева?

Что же касается возможности лишить статуса экс-президента Розу Отунбаеву, то за этой идеей кроется долгосрочная стратегия, уверена Харитонова.

«Команда нового президента планирует закрепиться в стране надолго. Но, в отличие от того же Ташиева, у Садыра Жапарова нет ни авторитета, ни высокого морального статуса среди жителей страны. Нет у него и веса за рубежом, особенно на Западе, — как, впрочем и среди представителей политических и бизнес-элит в Кыргызстане, ориентирующихся на внешние контакты», — заявила политолог.

По ее словам, таким авторитетом, при всех издержках, обладает Отунбаева. И за разговорами о лишении ее статуса экс-президента может крыться желание Жапарова вбить клин между народом и «отунбаевским кругом» кыргызской элиты, противопоставить ему представителей своей «народной власти» и, возможно, в перспективе выдавить Отунбаеву из страны или осудить её.

С тем, что политик, обладающий в стране высоким моральным авторитетом, представляет собой немалую опасность для Садыра Жапарова, согласна и Беате Эшмент из центра ZOiS. Но она сомневается в том, что Отунбаева является такой фигурой.

«Её всегда больше ценили на Западе, чем в Кыргызстане. Она в предыдущие годы ставила себя «над схваткой» и видит себя в роли «влиятельной статс-дамы». Возможно, в этом ее просчет», — заявила Эшмент.

По примеру президентов Таджикистана и Туркменистана

Также по словам Эшмент, команда Садыра Жапарова не сможет обеспечить жителям страны преобразований, на которые те надеются и тем самым повысить свой авторитет.

Она отметила, что роста благополучия, улучшения инфраструктуры, больших шансов на образование в ближайшее время не будет, так как на все это нет денег.

«А значит, чтобы остаться у власти надолго, Жапаров, по примеру Эмомали Рахмона или Гурбангулы Бердымухамедова, должен задавить оппозицию, которая довольно велика. И, судя по новостям, он закручивает гайки еще сильнее, чем его предшественники», — добавила политолог ZOiS.

При этом, по мнению Беате Эшмент, властям важно найти «виновников ненародной политики», которая завела страну в тупик — речь идет не только о Розе Отунбаевой.

«В начале октября 2020 года, когда происходила смена власти, в стране было немало голосов, требовавших ухода всех представителей элит. И Садыр Жапаров эти популистские настроения против тех, кто когда-либо был у власти, очень хорошо использовал, представив себя человеком, который выйдет из тюрьмы, и как представитель народа воплотит их требования в жизнь», — объяснила политолог.