Контекст: Суд над признавшимся в коррупции эк-замглавой таможни Райымом Матраимовым прошел 11 февраля. По статье «Коррупция» его могли осудить на срок от десяти лет до двенадцати лет шести месяцев, а если была преступная организация (а Матраимов дал показания на двух своих подчиненных) — то срок от двенадцати лет шести месяцев до пятнадцати лет.

Матраимов заключил сделку со следствием — заплатил два миллиарда сомов, признал вину, сдал подчиненных — был признан за это виновным по статье «Коррупция» и получил приговор — штраф в 260 000 сомов. Кроме того, был снять арест с его имущества.

Штраф составляет 0,00043% от доказанной суммы в 700 миллионов долларов США, которую вывели из Кыргызстана через коррупционные схемы на таможне. А выплаченная сумма за нанесенный государству ущерб — это почти 3,5% от суммы, которую вывели через коррупционные схемы.



Такое решение суда вызвало резонанс в обществе, ведь в свое время политик Садыр Жапаров говорил, что посадит Матраимова, если его вина будет доказана.

Жапаров — уже президент Кыргызстана — наконец прокомментировал решение суда по Матраимову.

«Райым Матраимов признал себя виновным и в рамках сотрудничества со следствием заплатил более 2 миллиардов сомов. Это только один эпизод», — сказал президент Садыр Жапаров.

По словам президента, ГКНБ направил письма в соседние страны с запросами о его деятельности в Дубае, о банковских счетах и имуществе. При этом, в журналистских расследованиях есть доказательства, что у семьи Матраимовых в Дубае есть дорогостоящее имущество и даже общий бизнес с кланом Абдыкадыр, который контролирует контрабанду товаров в ЕАЭС через Кыргызстан. (Совместные инвестиции в Дубае. Связь семей Матраимовых и Абдукадыр).

«Если их ответ придет, расследование дела будет продолжено. Поэтому людям нужно запастись терпением. Такое дело не закончить за один день», — сказал Жапаров, не преминув при этом раскритиковать ежевоскресные мирные митинги.

Он заявил о неких силах, которые якобы финансируют волнения «настраивают проводить митинги каждое воскресенье» — но каждое воскресение с момента публикации проекта новой Конституции люди выходят на мирные марши и требуют соблюдения законов. Согласно действующей Конституции, они имеют полное право на мирные марши.

Говоря о неких силах, финансирующих митинги, Жапаров вторит своим предшественникам — экс-президенту Сооронбаю Жээнбекову и бывшему главе государства Алмазбеку Атамбаеву. Оба видели «третьи силы» в митингах — в случае Атамбаева это были марши за свободу слова и против изменения Конституции, в случае Жээнбекова — многочисленные митинги против коррупции, на которых требовали задержания Райымбека Матраимова.

Как развивалось дело против Матраимова и кто он такой?

Райым Матраимов более двух лет — с 2015 по 2017 годы — занимал должность заместителя главы кыргызской таможни. За это время он наладил коррупционную схему совместно с подпольным кланом китайского бизнесмена Хабибулы Абдукадыра.

В то время как семейный клан Абдукадыра занимался незаконной перевозкой грузов из Китая в Кыргызстан и далее в другие страны Центральной Азии, Матраимов помогал этой схеме работать, получая при этом «пожертвования» на счета благотворительного фонда его семьи.

Всего клан Абдукадыра смог вывести из Кыргызстана как минимум 700 миллионов долларов США — и это только та сумма, которую журналистам удалось доказать.

После увольнения в конце 2017 года Матраимов остался в таможенном бизнесе — на этот раз он взял под контроль три важных таможенных терминала в Кыргызстане. Благодаря своим связям, он смог добиться того, что почти все грузы проходили именно через эти терминалы.

Схемы Матраимова и Абдукадыра стали достоянием общественности благодаря совместным расследованиям радио «Азаттык», «Клоопа», OCCRP и Bellingcat.

Первые материалы из серии расследований даже стали причиной антикоррупционных протестов в Бишкеке в конце 2019 года, но при президентстве Сооронбая Жээнбекова правоохранительные органы практически не реагировали на факты, озвученные в журналистских материалах.

Матраимов и его семья, в свою очередь, подали иск против журналистов, обвиняя их в клевете — это дело до сих пор рассматривается в суде.

Кроме того, семья Матраимовых взяла под свой контроль партию «Мекеним Кыргызстан» и приняла участие в парламентских выборах в октябре 2020 года. В парламент эта партия не прошла, несмотря на занятое второе место — огромное количество жалоб на подкуп голосов (в том числе со стороны партии Матраимовых) стали причиной волнений и политического кризиса.

В конце октября Матраимова всё же задержали — это случилось уже после отмены результатов выборов и отставки президента Жээнбекова. Однако под стражей он был едва ли сутки, после чего его отпустили под домашний арест.

Точная сумма денег, которую Матраимов и его родственники заработали благодаря коррупционным схемам, до сих пор неизвестна. Однако признаки внезапного (и незаконного) обогащения его семьи были налицо — журналистам, например, удалось найти дорогую недвижимость семьи Матраимовых как в Кыргызстане, так и за его пределами. В США Матраимова и его супругу внесли в санкционный «Список Магнитского».

Что почитать про имущество Матраимовых?

Что почитать про клан Абдукадыр?

Что почитать про вызов денег из Кыргызстана?

Что прочитать про контрабанду?

Что прочитать про коррупцию в таможне?