Судебное решение по делу признавшегося в коррупции экс-зампреда таможни Райымбека Матраимова удовлетворило не всех и вызвало резонанс в обществе. Чиновник пошел на сделку со следствием и вместо более 10 лет срока отделался 2 млрд сомов выплаты государству за нанесенный ущерб и штрафом в 260 000 сомов.

Штраф составляет 0,00043% от доказанной суммы в 700 миллионов долларов США, которую вывели из Кыргызстана через коррупционные схемы на таможне. А выплаченная сумма за нанесенный государству ущерб — это почти 3,5% от суммы, которую вывели через коррупционные схемы.

Поэтому ежевоскресный марш в Бишкеке был в том числе посвящен борьбе с коррупцией. Ранее участники марша выходили, требуя соблюдения закона и не соглашаясь с изменением Конституции.

Участники мирного марша обращались к президенту, напоминая о его обещании посадить экс-зампреда таможни Райымбека Матраимова, говорили о коррупции и том, что будут с ней бороться. Людей было значительно больше, чем на последних двух маршах. Было очевидно, что многие впервые вышли на подобные акции. Среди участников был журналист Али Токтакунов — один из авторов расследования о коррупции в таможне и контрабанде, благодаря которым из страны незаконно вывезли более 700 миллионов долларов.

Президент Садыр Жапаров до этого заявил о неких силах, которые якобы финансируют волнения «настраивают проводить митинги каждое воскресенье». Говоря о неких силах, финансирующих митинги, Жапаров вторит своим предшественникам — экс-президенту Сооронбаю Жээнбекову и бывшему главе государства Алмазбеку Атамбаеву. Оба видели «третьи силы» в митингах — в случае Атамбаева это были марши за свободу слова и против изменения Конституции, в случае Жээнбекова — многочисленные митинги против коррупции, на которых требовали задержания Райымбека Матраимова.

Видеотрансляция мирного марша:

Текстовая трансляция: