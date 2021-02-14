Президент Садыр Жапаров дал интервью «Кабару» и рассказал о причинах увольнения с поста главы Госкомрелигии Акина Токталиева. Токталиев в прошлом был адвокатом политика.

«Правда, что Акин Токталиев был моим адвокатом. Он аксакал. Я уважаю его. Также я хорошо знал его как защитника религиозных деятелей. Поэтому после октябрьских событий я его назначил главой Госкомиссии по делам религии», — сказал Жапаров.

По словам президента, он поставил перед своим адвокатом задачу, с которой тот не справился.

«Я поставил перед ним задачу призвать всех молдо к примирению, наставлять наших граждан на правильный путь и держаться подальше от радикальных религиозных взглядов. К сожалению, вместо того, чтобы объединить все разрозненные религиозные круги, он присоединился к одной из них и вызвал такой конфликт. Поэтому я уволил его и назначил молодого, энергичного, хорошо понимающего религию человека», — сказал президент.

Адвокат Токталиев — сторонник экс-муфтия Максата Токтомушева. Он участвовал в митинге в его поддержку и ждал решения у зала суда. Токталиев считает, что решение о задержании Токтомушева — политическое. Президент не согласен и настаивает, что причина в коррупции.

«Бог все видит. Как по мне, так пусть привезут муфтия с другой планеты. Самое главное — иметь муфтия, который не вводит в заблуждение наш народ и проповедует нашу традиционную религию. (…) Я тоже слышал, что при организации паломничества собираются большие деньги и именно из-за интереса к ним намереваются заменить муфтия», — сказал президент.

Версия Токталиева

Ранее Токталиев не раз повторил, что за увольнением его с должности стоит коррупция.

«Указ Садыра Жапарова о моем увольнении удивил не только меня, но и самих родственников президента. Считаю, что здесь победила коррупция, ведь занимая данную должность, я не давал шанса коррупции просочиться в Муфтият», — говорил Токталиев.

Токталиев также утверждал, что его назначения на пост главы Госкомрелигии «требовал народ» и очень критично отнесся к сменившему его на должности руководителя.

«Меня убрали, а на мое место назначили милиционера, который предлагал мне стать участником коррупционной схемы», — утверждал адвокат Жапарова.

Он также сказал, что был президенту как отец, но сейчас его окружили подхалимы.

«Вся моя команда работала, чтобы вытащить президента из тюрьмы, но никто из них не занял никакую должность. Сейчас у него нет команды, а в его окружении сидят люди, которые раньше от него бегали, а сейчас только и дело занимаются подхалимством. Нас Жапаров не взял к себе, потому что мы говорим горькую правду в лицо. Хочу отметить, что я никогда не держался за эту должность, Садыр Жапаров сам попросил меня об этом», — утверждал Токталиев.

Задержание Токтомушева

Фото: Кактус

Максатбек ажы Токтомушев ушел с должности главного муфтия страны 10 февраля. До этого ГКНБ обвинил Духовное управление мусульман в финансовых нарушениях, а после ухода в отставку Токтомушева задержали. Совет улемов (аалымов) ДУМК уже принял отставку муфтия Максата Токтомушева на своем внеочередном заседании.

По информации ГКНБ, руководство муфтията предоставляло в кредит средства свыше 100 млн сомов, которые внесли паломники за совершение хаджа.

11 февраля в Бишкеке прошел митинг сторонников Максата Толомушева. Они просили отпустить его под домашний арест — главное религиозное лицо страны посадили в СИЗО. Некоторые из них назвали дело «политическим». Сам Толомушев еще 8 февраля говорил о давлении на него.

По словам президента, Токтомушев обращался к нему с жалобами на попытку досрочно лишить его поста муфтия еще когда Жапаров был кандидатом в президенты. Тогда Жапаров позвонил в правительство и потребовал не вмешиваться чиновников в дела религии.

Уже после инаугурации он встретился с муфтием и его противниками. Противники муфтия порицали религиозного деятеля за «нетрадиционный» ислам и сообщали о растрате денег с хаджа. По словам президента, это он предложил провести бухгалтерскую проверку.

«Я направил бухгалтера, вместе с ревизионной комиссией начались проверки. Действительно, выявилась недостача. Из 16 млн долларов 7,7 млн долларов они конвертировали в сомы и вложили в банки для получения прибыли. И так как доллар растет, вместо получения прибыли они потерпели убытки. Убытки составили около 700 тыс. долларов», — говорил Жапаров.

Он также рассказал о том, что 155 миллионов сомов в августе 2020 года передали некой фирме, которая, в свою очередь, потратила средства на выборы. И эта сумма все еще не восстановлена.