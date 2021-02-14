Задержан второй подозреваемый в вооруженном нападении на Сапарали Аканова — брата депутата Жалал-Абадского горкенеша Нурбека Аканова. Об этом сообщила пресс-служба МВД.

Подозреваемого задержали 12 февраля в Бишкеке. Им оказался уроженец Жалал-Абадской области Н.Э., 1987 года рождения, который также подозревается в мошенничестве.

«Имеется зарегистрированный в ЕРПП факт мошенничества, по которому осуществляется досудебное расследование», — сообщили в МВД.

Дело зарегистрировано в ЕРРП по статье «Хулиганство».

Первого подозреваемого — уроженца Кара-Суйского района Ошской области К. уулу Ж., 1995 года рождения, милиция задержала еще конце мая 2020 года.

Сапарали Аканова доставили в больницу 26 мая — у него было огнестрельное ранение. Милиция сообщила, что в мужчине дважды выстрелили в спину и трижды в ногу. Стреляли из травматического оружия.

Сапарали Аканов известен криминальным прошлым. В 2005 году Аканов участвовал в беспорядках у ошской гостиницы «Алай», в том же году были убиты директор кара-сууйского рынка «Турдали» Абдалим Жунусов и его водитель Санжарбек Жайлообаев — Аканов был одним из подозреваемых. В 2011 году его задержали по этому делу, позже СМИ сообщали, что Аканова судили за убийство и назначили принудительное психиатрическое лечение.

В 2014 году он избил некоего Каримова и на его участке по золотодобыче начал добывать золото. По незаконной добыче золота также было возбуждено уголовное дело. А в 2015 году Аканова задерживали за хулиганство, но отпустили по решению суда под домашний арест.