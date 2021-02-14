Республиканский штаб сообщил, что за минувшие сутки в Кыргызстане вирус подтвердился у 34 человек. Один из них — медработник. В Таласской, Джалал-Абадской и Баткенской областях новых случаев заражения не выявлено.

Бишкек —19;

Нарынская область — 6;

Иссык-Кульская область — 5;

Ошская область — 2;

Чуйская область — 2.

По данным штаба, всего за все время пандемии в стране выявили 85 475 случаев заражения коронавирусом.

Штаб сообщил, что за сутки новых случаев смерти пациентов с коронавирусом не зафиксировано. Всего за весь период пандемии минздрав зарегистрировал 1 441 смерть пациента с COVID-19.

За сутки выздоровели и были выписаны из больниц 69 пациентов. По всей стране за все время пандемии выписали 82 253 пациента, переболевших COVID-19 или внебольничной пневмонией.

Республиканский штаб также отметил, что на 14 февраля в Кыргызстане в больницах лечатся от последствий коронавируса 424 пациентов, из них 27 — в крайне тяжелом состоянии. Кроме этого, еще 421 пациент лечится амбулаторно.