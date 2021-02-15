Брат экс-спикера Дастана Джумабекова полковник милиции Алмазбек Джумабеков назначен начальников УВД Нарынской области. Об этом сообщила пресс-служба МВД.

По данным министерства, коллегия провела ротацию начальников органов внутренних дел. Ранее Алмазбек Джумабеков занимал должность главы УВД Таласской области.

На эту должность временно исполняющим обязанности назначили полковника милиции Марлиса Асанова, который ранее занимал должность старшего оперуполномоченного по особо важным делам 2-го Управления Службы криминальной милиции МВД.

Поменялись начальники и в Иссык-Кульской, Баткенской и Ошской областях, а также глава ГУВД Бишкека.

В семье Джумабековых десять детей, а экс-спикер — самый младший из них. Известный хирург, директор Бишкекского научно-исследовательского центра травматологии и ортопедии Сабырбек Жумабеков приходится ему старшим братом.

Еще один брат работает прокурором в Таласской области, а другой — начальник Ысык-Атинского РОВД.

Кто такой Дастан Джумабеков?

Дастан Джумабеков был назначен спикером Жогорку Кенеша 25 октября 2017 года и занимал эту должность до 6 октября 2020 года. Тогда в Кыргызстане тысячи людей не вышли на митинг после нечестно прошедших парламентских выборов, а сторонники нынешнего президента Садыра Жапарова освободили его из-под заключения.

В ночь с 5-6 октября митингующие захватили Белый дом, а спикер парламента Дастан Джумабеков подал в отставку. Затем депутаты собрались на экстренное заседание, однако Джумабеков туда не явился.

Экс-спикер также известен своими конфузами в произношении названий зарубежных городов. Он неоднократно называл немецкий город Франкфурт-на-Майне «Франкфурт жана Маяне», за что подвергся насмешкам и критике в интернете.

На последних парламентских выборах Джумабеков участвовал от партии «Кыргызстан». Во время агитационного периода он подарил роженице 50 тысяч сомов, за что в его отношении возбудили уголовное дело по статье «Подкуп голосов избирателей».