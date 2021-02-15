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Бывший руководитель предвыборного штаба Садыра Жапарова Канатбек Тургунбеков 12 февраля назначен назначен руководителем Госслужбы финансовой разведки. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По данным пресс-службы финразведки, 12 февраля в ведомстве состоялось мероприятие в честь назначения нового руководителя и ухода бывшего.

*К слову, Госслужба финансовой разведки после реструктуризации правительства перешла в введение Министерства экономики и финансов.

До Тургунбекова эту должность занимал Гуламжан Анарбаев, но он подал в отставку по собственному желанию.

А Тургунбеков ранее занимал пост главы управления по правовым вопросам Государственной регистрационной службы при правительстве. На последних парламентских выборах осенью 2020 года он руководил штабом партии «Кыргызстан».

Ещё в 2017 году он заявлял о незаконности выдвижения в президенты лидера этой партии Каната Исаева.

Тургунбеков тогда заявил, что заседание политсовета прошло без кворума, поэтому Исаев не в праве баллотироваться и требовал повторного проведения заседания.

По словам чиновника, его и еще трех членов партии исключили из состава политсовета, не сообщив им об этом.

На президентских выборах 2021 года он руководил штабом Садыра Жапарова, который впоследствии стал главой государства.

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