Пресс-служба президента сообщила, что Садыр Жапаров перешел на удаленную работу из-за запланированных международных поездок, которые планирует совершить в ближайшее время.

Отмечается, что таким образом Жапаров хочет обезопасить своё здоровье и соблюдать все необходимые «санитарно-эпидемиологические требования с учетом пандемии».

При этом, в аппарате президента добавили, что Жапаров «держит руку на пульсе всех событий, происходящих в стране».

Ранее Жапаров говорил, что свою первую поездку в качестве президента Кыргызстана планирует совершить в Россию, где встретится с президентом Владимиром Путиным.

При этом после победы на президентских выборах Жапаров говорил о том, что его первая поездка планируется в Казахстан по приглашение президента Касыма Жоомарт Токаева.

Кроме этого, с официальным визитом Жапаров пригласил президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов. Такое предложение он сделал Жапарову после его инаугурации.