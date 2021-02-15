Премьер-министр Улукбек Марипов 15 февраля назначил экс-депутата парламента, экс-министра образования Каныбека Осмоналиева своим советником. Ранее он открыто выражал поддержку Садыру Жапарову.



Каныбек Осмоналиев и поддержка Жапарова

До освобождения Садыра Жапарова из колонии в октябре 2020 года в ходе беспорядков и последующего его прихода к власти Осмоналиев не раз выступал на митингах в его поддержку. В марте 2020 года Осмоналиева даже задержали из-за того, что он модерировал митинг в поддержку Жапарова, который на тот момент сидел в колонии.

Тогда на митинге сторонники Жапарова требовали его освобождения — власти попросили на решение три дня. Осмоналиев и близкие Жапарова согласились и просили участников митинга уйти, но те не захотели, они требовали немедленной реакции властей и освобождения заключенного политика. Поэтому участники митинга пошли к парламенту и их разогнала милиция.

После милиция задержала Осмоналиева и организаторов митинга. В отношении них начали досудебное производство по статье «Насильственный захват власти».

В конце июня 2020 года родственники Осмоналиева просили отпустить его под домашний арест из-за того, что он болен и нуждается в наблюдении врачей. Они также опасались того, что в СИЗО экс-депутат может заразиться коронавирусом. 27 июня Осмоналиева отпустили под домашний арест до 27 июля.

*Информации о продлении этой меры пресечения и о том, что досудебное производство по этому делу Осмоналиева прекратили или вынесли по нему обвинительный вердикт, нет.



После октябрьских событий появилась информация о том, что Осмоналиев претендует на пост ректора КНУ имени Жусупа Баласагына. Тогда преподаватели ВУЗа выступили против назначения нового ректора и призвали политиков не вмешиваться в дела университета.

В середине ноября 2020 года Осмоналиев вошёл в состав Конституционного совещания, которая разработало новый проект Конституции.

Что известно о Каныбеке Осмоналиеве?



При президентстве Курманбека Бакиева в 2007 году Каныбек Осмоналиев стал министром образования, и занимал этот пост до 2012 года. А с 2010 по 2015 год был депутатом Жогорку Кенеша от партии «Ар-Намыс».

Генпрокуратура в 2014 году возбудила дело против Осмоналиева по обвинениям в «незаконном зачислении студентов в вуз» и «вымогательстве взятки». По версии следствия, экс-депутат получил $14 тысяч от родителей 27 абитуриентов за их зачисление в КРСУ. Тогда Осмоналиев занимал пост председателя комитета парламента по образованию и науки.

В 2018 году Первомайский райсуд Бишкека оправдал экс-депутата из-за того, что «доказательства по предъявленным обвинениям найдены не были». Оправдательный приговор позже обжаловало ГКНБ, однако в начале 2019 года Верховный суд также оправдал Осмоналиева по этому делу.