Экс-президент Сооронбай Жээнбеков вернулся в Кыргызстан из Саудовской Аравии, где был на малом хадже. Информацию об этом журналисту «Клоопа» подтвердили люди из окружения экс-президента.

По их информации, Жээнбеков вернулся в Бишкек еще на выходных 13-14 февраля.

Жээнбеков улетел для совершения малого хаджа в Саудовскую Аравию утром 2 февраля. Тогда его пресс-секретарь Толгонай Стамалиева сообщила, что экс-глава государства вылетел на малый хадж со своей супругой и пробудет там 10 дней.

Стамалиева отметила, что Жээнбеков планировал это путешествие с ноября 2020 года.

Уход Жээнбекова

Экс-президент Сооронбай Жээнбеков ушел в отставку 15 октября 2020 года на фоне начавшегося политического кризиса после парламентских выборов 4 октября.

Тогда из-за многочисленных фальсификаций на выборах на главную площадь Бишкека вышли несогласные с итогами голосования. Затем в ночь с 5 на 6 октября произошли столкновения граждан с правоохранителями.

На фоне беспорядков из колонии был освобожден экс-депутат Садыр Жапаров, который при поддержке своих сторонников стал премьер-министром. Занимая эту должность Жапаров открыто требовал отставки президента и проведения новых выборов главы государства.

Позже при поддержке сторонников Жапаров все же занял пост и.о. президента. Будучи премьер-министром и и.о. президента Жапаров назначил на ключевые должности своих соратников и членов партии «Мекенчил», которую основал с нынешним главой ГКНБ Камчыбеком Ташиевым.

Кроме этого, Жапаров инициировал референдум по изменению формы правления и Конституции. Референдум по форме правления прошел в Кыргызстане 10 января, где победила президентская форма. В этот же день в стране прошли досрочные выборы президента, на которых победил Жапаров.