Пресс-служба правительства сообщила, что премьер-министр 15 февраля назначил полномочным представителем Баткенской области Омурбека Суваналиева.

До этого Суваналиев занимал должность заместителя секретаря Совета безопасности. С этой должности его уволили 10 октября 2020. Тогда на его место назначили Жаныбека Капарова, который в 2015 году был начальником Генштаба Вооруженных сил.

После захвата Белого дома во время беспорядков в октябре 2020 года Суваналиев занял кресло главы ГКНБ и объявил себя координатором силовых структур. Однако, 9 октября сотрудники Госкомитета выпроводили его из административного здания.

Затем Суваналиев вернулся в здание Совета безопасности и заявил, что «они просто помогали организовывать работу, а сейчас закончили и вернулись».

В правительстве также сообщили, что Жаныбек Жалалов, ранее занимавший пост полпреда Баткенской области, назначен заместителем руководителя аппарата кабмина. На должность полпреда его назначил Садыр Жапаров в октябре 2020 года будучи на посту и.о. президента.

Известно, что Жалалов работал мэром города Баткен, однако в 2016 году он уволился по собственному желанию. За год до этого правительство назвало его работу неудовлетворительной, но тогда его не стали увольнять.