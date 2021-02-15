12 февраля вице-мэрка Айжан Чыныбаева, учителя и директора школ встречались с группой родителей, которые выходили на митинг к мэрии с требованием возобновить офлайн-обучение в детских садах и школах столицы. На встрече стало известно, что мэрия пока не будет открывать все школы города, так как существует опасность распространения COVID-19 среди детей.

Общественный резонанс вызвал фрагмент видео со встречи, где Чыныбаева заявила одной из родительниц про ее ребенка: «Это ваш продукт, зачем вы его рожали, если вы не можете нести ответственность за него?».

«Клооп» разобрался в споре чиновницы и мамы одного из школьников.

О чем спорили чиновница и мама?

Под конец встречи родителей и городских чиновников, когда позиция муниципалитета стала ясна, одна из родительниц, представившаяся Оксаной, вышла к микрофону. Она хотела узнать, кто будет нести ответственность за то, что откладывание выхода на оффлайн-обучение вредит здоровью детей и подростков.

«Существует не только COVID-19, существуют другие проблемы со здоровьем: глаза, нервная система, позвоночник, ожирение. Дети не выходят на улицу, не социализируются, а за это кто будет нести ответственность?» — начала излагать свою позицию женщина.

Но Чыныбаева ее перебила.

«Родители должны детей выводить на улицу. Родители, ну вы все, на кого вы повесили? Зачем вы тогда их родили, если не можете ребенка на улицу вывести?» — возмутилась она.

«По поводу зрения…», — попыталась продолжить выступающая.

«По поводу всего. Будете нести ответственность вы все. Это ваш продукт, зачем вы его рожали, если вы не можете нести ответственность за него?», — парировала чиновница.

Однако женщина, которой не дали договорить, все же попыталась донести свой вопрос и свою позицию до собеседницы в рамках отведенного на выступление у микрофона времени.

«По поводу зрения. Придут сейчас дети, все сели на дистанционку принудительно, потому что у них нет выбора. И это не просто «книжку почитайте», все уткнулись в телефон. Мой ребенок сейчас вышел в пятый класс. Когда он сидел дома, он проводил восемь часов в сутки в телефоне», — пояснила она.

Однако Чыныбаева снова ее перебила.

«Во всех странах — Казахстан, Россия, Европа, Америка,Турция — все дети сидят в телефонах. И у всех детей проблемы со здоровьем. И нет такой страны, где все решено. Не надо из позиции жертвы, вы не жертвы. Если вы хотите, чтобы ребенок был здоров, выводите его на улицу, давайте ему витамины, государство же не может все проблемы сейчас решить», — сказала она.

Бишкекчанка Оксана же все-таки закончила свое выступление.

«Смотрите, все-таки все дети сидят в телефонах. Я до дистанционного обучения телефон своему ребенку вообще запрещала. Он мог максимум полчаса в день играть в игрушку, и все.Теперь я вынуждена была его заставить. И если он не садился, не занимался, я ругалась…Теперь он говорит “я не могу видеть телефон, я не могу слышать звонки, то, что там пикают новые сообщения”. Это же тоже вредно на самом деле, и этот вред реален, а ковид гипотетичен. Кто будет за это нести ответственность, государство, школа? Нас принудили, у нас не было права выбора», — заключила она.

Чыныбаева же на это не ответила ей ничего.

*В действующей Конституции республики прописаны «принцип обеспечения наилучших интересов ребенка», а также основное общее обязательное образование, которое может получить каждый бесплатно в государственных образовательных организациях. К тому же ряд ограничений, связанных с дистанционным обучением, по мнению юристов, конфликтует с действующей Конституции. В начале сентября 2020 года Общественный фонд «Юристы за права человека» представил ряд рекомендаций по этому поводу и направил их в Жогорку Кенеш, правительство, министерство образования и омбудсмену Кыргызстана.

Что говорит Чыныбаева?

Вице-мэрка не отрицает, что сказала не очень корректную фразу, но считает, что ее слова «вырвали из контекста». Ответ на возмущение родителей и вопросы журналистов она опубликовала в своем фейсбуке.

По ее словам, мэрия и городские школы «пошли на смелый шаг», запустив офлайн-обучение в четырех параллелях школ Бишкека и взяв на себя ответственность. Но сейчас, «по мнению эпидемиологов, школы и детсады могут стать быстрыми разносчиками вируса в Бишкеке», и не только COVID-19.

«Медики сообщают, что идет подъем сезонной вирусной инфекции и уже сейчас практически все места в отделениях респираторных заболеваний заняты. Ответственность городских властей — прислушиваться к мнению медиков и эпидемиологов, которые сейчас категорически против полного открытия школ. К сожалению, наши городские школы перегружены, в одном классе учатся по 50 человек, что также создает угрозу распространения вируса», — пишет чиновница.

Относительно же своего высказывания она пояснила, что хотела напомнить родителям про их ответственность тоже.

«На встрече с родителями были горячие споры и были также неоправданные эмоциональные обвинения в сторону чиновников, что мы должны отвечать за испорченное зрение и осанку детей, которые учатся онлайн, за здоровье детей, которые не гуляют на свежем воздухе. На такие обвинения я ответила отдельным людям, что и родители несут ответственность за своих детей, которых они родили, за их здоровье и благополучие. Что надо давать отдыхать глазам деток, выгуливать на улицу, пусть занимаются зарядкой и т.д», — отметила она.

По словам Чыныбаевой, для мэрии «главный приоритет — здоровье и жизнь горожан» и в столице-миллионнике вирус может распространиться быстрее, чем в регионах [где уже почти все школы вернулись на офлайн-обучение]. В муниципалитете Бишкека рассмотрят возможность постепенно открыть все школы, но только тогда, когда «эпидемиологическая ситуация будет благополучной и медики дадут добро».

«Давайте каждый из нас будет нести свою ответственность, мы — за город, а родители — за своих детей», — заключила чиновница.

Закрытие — открытие школ и детсадов Бишкека

Вопрос об открытии государственных школ и детских садов обсуждается с начала пандемии. Всех детей отправили на онлайн-обучение с 8 апреля 2020 года.

Министерство образования после того, как в республике ввели режимы ЧС и ЧП, спешно разработало обучающую программу для дистанционного образования школьников. Весь обучающий материал загрузили на специальные сайты ведомства, а также вели его трансляции по телеканалам.

Но онлайн-обучение подверглось критике со стороны родителей, в частности, из-за качества предоставляемого материала на подобных уроках. Родители также жаловались, что не у всех детей есть доступ в интернет или телефоны, чтобы смотреть занятия и быть на онлайн-уроках.

Сейчас из-за пандемии коронавируса государственные школы и детсады остаются последними учреждениями, которые не начали полноценную работу. Остальные сферы деятельности, такие как бизнес, муниципальный транспорт и рынки работают без ограничений, но при соблюдении санитарных норм и норм профилактики коронавируса.

Частные детские сады и школы тоже уже открылись и ведут свою деятельность с осени 2020 года при соблюдении всех норм профилактики коронавируса. Работают в офлайн-режиме в городе и частные образовательные курсы и центры развития для детей и подростков.