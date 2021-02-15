Пресс-служба ГКНБ сообщила, что сотрудники спецслужбы направили запрос в Турцию, Дубаи, Украину и Россию на проверку имущества экс-зампреда таможни Райымбека Матраимова. Отмечается, что в случае обнаружения имущества за рубежом, на него будет наложен арест и спецслужба продолжит следствие.

Также в Госкомитете нацбезопасности пояснили, что продолжается следствие по уголовному делу о выводе Айэркеном Саймаити из Кыргызстана более $700 млн. При этом журналисты «Клоопа», «Азаттыка» и OCCRP доказали, что Матраимов покровительствовал выводу денег из Кыргызстана.

«В связи с неоднократными публикациями в СМИ данных о наличии заграницей дорогостоящего недвижимого имущества, принадлежащего Матраимову и его причастности к выводу Саймаити указанных денежных средств, следствием продолжается работа по установлению данного имущества», — говорится в сообщении ГКНБ.

ГКНБ распространило свое заявление «в связи с неоднозначной реакцией на приговор первомайского райсуда Бишкека в отношении Матраимова». 12 февраля суд признал Матраимова виновным в коррупции и оштрафовал на 260 тысяч сомов. При этом, с его имущества и счетов был снят арест, а с самого Матраимова подписка о невыезде.

«Суд не имел права назначать наказание и конфисковать имущество, не предусмотренное соглашением о сотрудничестве», — говорится в сообщении ГКНБ.

Ранее президент Садыр Жапаров сообщал, что сотрудники ГКНБ направили письма «в соседние страны» с запросами о его деятельности в Дубае, о банковских счетах и имуществе.

«Если их ответ придет, расследование дела будет продолжено. Поэтому людям нужно запастись терпением. Такое дело не закончить за один день», — говорил Жапаров.

Штраф в 260 тысяч сомов

Судебное решение по делу признавшегося в коррупции экс-зампреда таможни Райымбека Матраимова вызвало бурный резонанс в обществе. Чиновник пошел на сделку со следствием и вместо более 10 лет срока отделался выплатой ущерба государства 2 млрд сомов и штрафом в 260 тысяч сомов.

Штраф составляет 0,00043% от доказанной журналистами суммы в $700 миллионов, которую вывели из Кыргызстана через коррупционные схемы на таможне. А выплаченная сумма за нанесенный государству ущерб — это лишь 3,5% от суммы, которую вывели через коррупционные схемы.

Кто такой Матраимов и как развивалось его дело?

Райым Матраимов более двух лет — с 2015 по 2017 годы — занимал должность заместителя главы кыргызской таможни. В целом он проработал в таможне более 15 лет — известно, что в 1997 году он был инспектором. За это время он наладил коррупционную схему совместно с подпольным кланом китайского бизнесмена Хабибулы Абдукадыра.

Всего клан Абдукадыра смог вывести из Кыргызстана как минимум $700 миллионов — и это только та сумма, которую журналистам удалось доказать.

После увольнения в конце 2017 года Матраимов остался в таможенном бизнесе — на этот раз он взял под контроль три важных таможенных терминала в Кыргызстане. Благодаря своим связям, он смог добиться того, что почти все грузы проходили именно через эти терминалы.

Схемы Матраимова и Абдукадыра стали достоянием общественности благодаря совместным расследованиям радио «Азаттык», «Клоопа», OCCRP и Bellingcat.

Первые материалы из серии расследований даже стали причиной антикоррупционных протестов в Бишкеке в конце 2019 года, но при президентстве Сооронбая Жээнбекова правоохранительные органы практически не реагировали на факты, озвученные в журналистских материалах.

Матраимов и его семья, в свою очередь, подали иск против журналистов, обвиняя их в клевете — это дело до сих пор рассматривается в суде.

Кроме того, семья Матраимовых взяла под свой контроль партию «Мекеним Кыргызстан» и приняла участие в парламентских выборах в октябре 2020 года. В парламент эта партия не прошла, несмотря на занятое второе место — огромное количество жалоб на подкуп голосов (в том числе со стороны партии Матраимовых) стали причиной волнений и политического кризиса.

В конце октября Матраимова всё же задержали — это случилось уже после отмены результатов выборов и отставки президента Жээнбекова. Однако под стражей он был едва ли сутки, после чего его отпустили под домашний арест. В США Матраимова и его супругу внесли в санкционный «Список Магнитского».