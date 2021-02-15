Пресс-центр ГКНБ сообщил, что Первомайский райсуд Бишкека 13 февраля определил меру пресечения председателю правления ОАО «Кыргызалтын» Эльмырзе Укубаеву. По решению суда он пробудет в СИЗО Госкомитета до 12 апреля.

По версии ГКНБ, Укубаев пользуясь своим служебным положением, под угрозой отстранения от занимаемой должности, ежемесячно требовал от члена Совета директоров одной из подотчетных золотодобывающих компаний с государственной долей передавать ему 75% от получаемой заработной платы.

«В настоящее время в рамках досудебного производства проводятся мероприятия по выявлению аналогичных фактов вымогательства и получения взяток со стороны Укубаева и других должностных лиц ОАО “Кыргызалтын”», — отметили в спецслужбе.

Эльмырзу Укубаева сотрудники Антикоррупционной службы ГКНБ задержали 12 февраля при получении взятки в 100 тысяч сомов.

Укубаев стал главой «Кыргызалтына» в ноябре 2020 года. После октябрьских событий «Кыргызалтын» подвергался попытке рейдерского захвата, однако коллектив его отстоял. Через некоторое время в Бишкеке прошла акция протеста жителей сел Эмгечил, Казарман, Кемин и Чаткал, они требовали увольнения тогдашнего главы компании Алмаза Алимбекова.

Сельчане заявили, что руководство компании нарушает законы и призвали и.о. президента, премьер-министра Садыра Жапарова обратить на это внимание. Алимбеков после митинга решил добровольно уйти в отставку после пяти лет работы и тогда совет директоров выбрал Укубаева вместо него.