Финпол выявил коррупционную схему в госпредприятии «Мулк», на балансе которого находится ТЦ «Караван».

Ведомство установило, что руководящие лица госпредприятия сдавали в аренду торговые места в торговом центре «своим людям» по минимальной цене, не проводили электронные аукционы с 2017 года и начисляли зарплату «мертвым душам». В результате они нанесли бюджету упущенную выгоду в особо крупном размере — более 367 млн сомов.

Финполу в рамках досудебного производства стало известно, что ответственные лица ГП «Мулк» с 2017 года не проводили электронные аукционы и не составляли договора аренды.

«При этом указанные лица сдавали в аренду торговые площади ТЦ «Караван» по минимальной цене “своим людям”, которые в последующем пересдавали в субаренду третьим лицам уже по значительно большей стоимости», — отметили в ведомстве.

Так по данным финпола, 1 квадратный метр площади в аренду стоит в «Караване» от 7 до 20 долларов, а в других аналогичных торговых центрах Бишкека цена варьируется 70 до 200 долларов. Самая минимальная же стоимость аренды за 1 квадратный метр в аналогичных торговых центрах столицы составляет 50 долларов.

«Кроме того, по результатам проведенного аудита установлены другие финансовые нарушения, такие как начисление заработной платы “мертвым душам”, государственные закупки без проведения соответствующих тендеров и другое», — отметили в финполе.

В ведомстве отметили, что в финпол обратились арендаторы ТЦ «Караван» в отношении руководства ГП «Мулк». Глава финпола Сыймык Жапыкеев на своей странице в фейсбуке анонсировал то, что ведомство в «скором времени раскроет крупные коррупционные схемы».

ТЦ «Караван» и митинги арендаторов

Ранее «Караваном» в центре города владел экс-мэр Бишкека Нариман Тюлеев. ТЦ у политика конфискован по решению суда, признавшего в 2013 году экс-мэра Бишкека виновным в коррупционных преступлениях. Сейчас ТЦ «Караван» фактически принадлежит государству: находится на балансе госпредприятия «Мулк» и приносит в год порядка 74 млн сомов.

Весной 2020 года стало известно, что ТЦ выставят на электронные торги для арендаторов. Поэтому с 15 августа 2020 года здание прежним арендаторам надо будет освободить, до этого погасив задолженности по аренде. В уведомлении было сказано, что арендаторы могут выкупить право аренды бутиков на электронных торгах, если смогут.

После этого арендаторы неоднократно выходили на митинги. В первый раз они вышли на акцию 3 марта 2020 года и обратились к тогдашнему президенту Сооронбаю Жээнбекову с просьбой не лишать их рабочих мест, но не были услышаны. Митинги предпринимателей прошли так же уже после окончания режима ЧП в августе и сентябре.

В сентябре к митингующим вышли представители Фонда по управлению госимуществом и аппарата президента. Как сообщило издание 24.kg, тогда статс-секретарь ФУГИ Ильяз Ташбаев пояснил, что ведомство намерено пролонгировать договоры, а заведующий отделом экономики аппарата главы государства Данияр Иманалиев пригласил пятерых представителей митингующих для того, чтобы принять их обращение. Но ТЦ так и остался в списке имущества, выставленного на электронные торги.

11 ноября 2020 года арендаторы вновь вышли на митинг. Занимавшая тогда пост вице-премьер-министра Эльвира Сурабалдиева пообещала митинговавшим арендаторам «Каравана» помочь их проблеме.

1 февраля 2021 года арендаторы торгового центра еще раз вышли на митинг с теми же требованиями — не лишать их рабочих мест и решить вопрос с договорами аренды.