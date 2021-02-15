Блогерка Юлия Барабина 15 февраля сообщила изданию Kaktus.media, что покинула Кыргызстан.

«Можно сказать, меня выдавили из Кыргызстана. Безосновательный обыск, слежка, прослушка, допросы без допуска адвокатов. Если вначале у меня была еще слабая надежда, что контора ошиблась и разберется, то она очень быстро испарилась», – сказала она.

Преследования спецслужб

По ее мнению, следствие сразу знало, что незаконные призывы пользователей с не принадлежат ей, Мээрим Асановой или ее мужу, но они оказались выгодны нынешней власти, чтобы «заткнуть, запугать, обыскать, изъять».

Барабина рассказала, что поняла, что ее «могут сделать инструментом для борьбы с некоторыми политиками», поэтому собрала немного вещей и уехала. Она отметила, что не собиралась на ПМЖ в другую страну и не планировала просить убежища, но ее вынудили.

По ее словам, она вернется в Кыргызстан, только когда ее жизни и творческой деятельности не будет угрожать опасность.

«Я люблю Кыргызстан и уже скучаю всей душой. Я никого не убила, ничего не украла, не нагрела руки на тендерах и не расстреливала людей на площади. Я не тратила на золотые унитазы средства от МВФ на антиковидные мероприятия. Такие времена, что Жээнбекова приглашают на инаугурацию, к Матраимовым прокуратура закрывает все вопросы, никто и не собирается привлекать Бакиевых к ответственности, но блогеров ведут на допросы», – сказала она.

Как проходили обыски?

Журналисты Kaktus.media спросили у Барабиной, как она чувствует себя после обыска и допросов.

«Я чувствую себя морально изнасилованной. На основании чужих комментариев, оставленных под моими публикациями, меня лишили базовых гражданских прав, которые мне были гарантированы действующей Конституцией. […] Меня словно раздели прилюдно перед большим количеством неизвестных людей. При этом забрав все мои личные страницы в социальных сетях, в том числе где я банально общалась с родственниками. Ощущение, что у меня украли жизнь», – ответила она.

Журналисты также уточнили у блогерки, что именно было изъято у нее при обыске.

«Штраф Матраимова составил 260 тысяч сомов, а у меня при обыске изъяли порядка 160 тысяч (средства от продажи дачи), не самые дорогие сотовые аппараты и два старых ноутбука. Возвращать их никто не собирается. Я никогда не была чиновником, все мои активы – папина квартира в 46 метров и две бюджетных машины общей суммой $7 тысяч», – ответила Барабина.

Проект «Правдоруб.кг»

Блогерка рассказала, что страница «Правдоруб.кг» является ее авторским проектом, и была создана около двух лет назад как аналитический ресурс, посвященный политике, экономике и социальной жизни Кыргызстана.

«»Правдоруб.кг» никогда не был рупором определенной партии или политика. Можно изучить публикации, и вопрос в ангажированности отпадет сам собой. На страницах блога критиковали и Атамбаева, и Жээнбекова, и депутатов, и клан Бакиевых, также обличали Матраимова и ОПГ. Раскрывались вероятные причины инициирования ряда законопроектов от депутатов», – сказала блогерка.

По ее словам, для нее блог был возможностью выразить собственное мнение и отточить журналистское перо. Она отметила, что любые «адекватные журналисты и юристы» могут подтвердить, что она никогда не призывала к насилию и не разжигала межнациональную рознь.

«Я только во время допросов поняла, что главные претензии силовиков ко мне возникли на основе чужих комментариев под статьями и в одноименной группе страницы. Посты анонимного юзера, бесспорно, выходят за рамки закона», – сказала Барабина.

По ее словам, она модерировала комментарии, но не могла «быть в Сети 24 часа в сутки». Она выразила подозрения, что провокатор зашел на страницу в разгар новогодних праздников, оставил комментарии сразу под несколькими публикациями, создав факт-основу для досудебного расследования ГКНБ.

Блогерка отметила, что перед этим на «Правдорубе» публиковалась серия критических статей, посвященных биографии и деятельности Садыра Жапарова.

По словам Барабиной, информация для публикаций в ее блоге – это официальная информация из СМИ и публичные сведения от госорганов.

«Когда проект стал популярен, и количество просмотров перевалило за 100 тысяч в месяц, в личку «Правдоруба» информацию стали присылать неравнодушные граждане. Если она имела фактическую основу, я публиковала ее после незначительных стилевых изменений. Ведь по Конституции каждый имеет право свободно искать, получать, хранить, использовать и распространять информацию», – сказала она.

На вопрос о спонсорстве страницы блогерка пояснила, что в месяц на странице публиковалось не более шести материалов, поэтому ей не надо было платить большому штату.

«В самом начале я потратила на раскрутку около $50 из личных средств. Затем соцсеть ввела ограничения на политические страницы и их коммерческое продвижение», – рассказала она.

Журналисты Kaktus.media пропросили Барабину прокомментировать слухи о том, что она является атамбаевским агитатором и троллем.

Она ответила, что является журналистом и пиарщиком, и работала в разных СМИ, продвигая антинаркотические, социальные программы.

«Не секрет, что меня приглашали как специалиста информационной поддержки СДПК с 2011 по 2017 годы. Я действительно испытываю определенные симпатии к Атамбаеву и ко многим участникам его команды, но они не лишены критической оценки. Я давно переросла святую веру в какого-либо политического деятеля. Одной из его фатальных ошибок, кроме кадровой политики, я считала иски к СМИ», – сказала она.

Блогерка пояснила, что не работала в штабе Сегизбаева на выборах, но знает его сотрудников и открыто поддерживала оппозицию.

«На моей личной странице содержатся посты о том, что только объединение Сегизбева, Сооронкуловой, Асанова и других адекватных политиков могло создать здоровую конкуренцию Жапарову. […] К сожалению, мне и в голову не приходило, что начнется зачистка медиапространства и в первую очередь блогеров», – сказала она.

Барабина отметила, что еще в декабре и начале января предсказывала «посадки и гонения».

Допросы и обыски

3 февраля сотрудники ГКНБ провели обыски в домах блогерки Юлии Барабиной, а также Мээрим Асановой и Нурзады Токтогуловой, которые работали в предвыборном штабе Абдиля Сегизбаева на досрочных выборах президента.

После обыска Барабину, Токтогулову и супруга Асановой, который тоже работал в предвыборном штабе Сегизбаева, увезли на допрос в ГКНБ.

По информации СМИ, Барабину допрашивали более 8 часов. Саму Мээрим Асанову вызвали на допрос на следующий день — 4 февраля.

О причине обысков и допросов стало известно после того, как журналист Канат Каниметов опубликовал на своей страничке в Facebook копию постановления Первомайского райсуда, в котором сообщалось о ходатайстве сотрудников ГКНБ.

В нём сотрудники спецслужбы указали, что Барабина, Асанова и её супруг публикуют в Facebook-группе «Правдоруб.кг» «провокационные материалы, направленные на возбуждение межнациональной и региональной розни, а также побуждению граждан к насильственным действиям».

В постановлении говорилось, что проведение обыска необходимо, так как у следователя «есть опасения, что определенные предметы, документы и электронные носители, имеющие значение для дела, могут быть повреждены либо уничтожены».

На что юристы «Института Медиа Полиси» отметили, что существуют нарушения в самом постановлении суда. А уголовные дела в отношении сотрудниц штаба назвали надуманным.

«Данное уголовное дело в отношении сотрудников пиар-службы, если исходить из имеющейся на данном этапе информации, так же, как и в своё время дело Автандила Жоробекова, выглядит как надуманное, и имеющее целью преследование людей за то, что они работали на оппонента действующей власти, иначе говоря, за инакомыслие», — подчеркивается в заявлении.