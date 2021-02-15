Бывший муфтий Кыргызстана Максат Токтомушев 15 февраля на своей странице в инстаграме опубликовал видео, в котором опроверг информацию о своём выезде за границу и призвал кыргызстанцев к объединению и дружбе.

«Появилась информация о том, что, мол, муфтий сбежал в Турцию или за границу. Если мы будем так плохо думать, как наша страна может развиваться? Я нахожусь в Бишкеке с семьёй. Конечно, на телефонные звонки я не отвечаю, потому что мы все видим, какое сейчас опасное время. Если человек не отвечает на звонки, это не значит, что он улетел на небеса», — сказал он.

Экс-муфтий также призвал кыргызстанцев объединиться, так как сейчас в стране тяжелые времена.

«Вот недавно была инаугурация, у нас появился предводитель. Весь мир следит за тем, как он будет управлять страной. Если мы будем тянуть страну в разные стороны, то можем лишиться независимости. Мы должны подчиняться одному главе и придерживаться политики нашего президента. Всё будет хорошо, будет расследование», — сказал он.

Задержание Токтомушева

Максатбек ажы Токтомушев ушел с должности главного муфтия страны 10 февраля. До этого ГКНБ обвинил Духовное управление мусульман в финансовых нарушениях, а после ухода в отставку Токтомушева задержали и водворили в СИЗО.

По информации ГКНБ, руководство муфтията предоставляло в кредит средства свыше 100 млн сомов, которые внесли паломники за совершение хаджа.

Сам Токтомушев еще 8 февраля говорил о давлении на него и что его пытаются незаконно снять с должности за два месяца до курултая мусульман республики, «прикрываясь именем президента».

11 февраля в Бишкеке прошел митинг сторонников экс-муфтия. Они просили отпустить его под домашний арест — главное религиозное лицо страны посадили в СИЗО. Некоторые из них назвали дело «политическим». 12 февраля Токтомушева отпустили под домашний арест.

По делу экс-муфтия высказывался и президент Садыр Жапаров. По словам президента, Токтомушев обращался к нему с жалобами на попытку досрочно лишить его поста муфтия еще тогда, когда Жапаров был кандидатом в президенты. Тогда Жапаров позвонил в правительство и потребовал у чиновников не вмешиваться в дела религии.

Уже после инаугурации он встретился с муфтием и его противниками. Противники муфтия порицали религиозного деятеля за «нетрадиционный» ислам и сообщали о растрате денег с хаджа. По словам президента, это он предложил провести бухгалтерскую проверку.

«Я направил бухгалтера, вместе с ревизионной комиссией начались проверки. Действительно, выявилась недостача. Из 16 млн долларов 7,7 млн долларов они конвертировали в сомы и вложили в банки для получения прибыли. И так как доллар растет, вместо получения прибыли они потерпели убытки. Убытки составили около 700 тыс долларов», — сказал Жапаров.

Он также рассказал о том, что 155 млн сомов в августе 2020 года передали некой фирме, которая, в свою очередь, потратила средства на выборы. И эта сумма все еще не восстановлена.