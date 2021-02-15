Информационный телеканал «Ала-Тоо 24», который входит в телесемейство госканала ОТРК по-своему осветил прошедший 14 февраля мирный марш против коррупции. На нем кыргызстанцы выразили свое недовольство приговором суда Райымбеку Матраимову, который через коррупционные схемы на таможне вывел из Кыргызстана более $700 млн. Суд признал Матраимова виновным, но приговорил лишь к 260 тысячам сомов штрафа из-за сделки со следствием.

В сюжете «Ала-Тоо 24» под названием «Мнение народа о прошедшем сегодня митинге/ ОПРОС» от лица кыргызстанцев выступили четыре человека. Не представившаяся жительница Бишкека рассказала, что пришла на площадь Ала-Тоо, которая была последней точкой мирного марша, чтобы погулять.

«Сейчас Кыргызстану нужен мир. Мы не в состоянии проводить митинги. Сейчас народ в трудном положении. Я сама не слышала ничего плохого со стороны Матраимовых, я не понимаю. И люди тоже не знают, зачем пришли», — сказала женщина.

По ее словам, на площади собралось много людей, в основном, пары для празднования Дня святого Валентина. Она «не понимает», зачем вышли «люди, поддерживающие Али».

Скорее всего она имела ввиду журналиста Али Токтакунова — одного из авторов расследования о коррупции в таможне и контрабанде, благодаря которым из страны незаконно вывезли более $700 млн.

Двое других мужчин высказали мнение, что президенту Садыру Жапарову «нужно дать время» — 1-2 года для решения проблем Кыргызстана.

«Политическая природа должна быть такова — помогать нужно, сгруппироваться вокруг президента. Критики всегда найдутся, а вот тот, кто на деле делает, таких мало, единицы», — сказал один из горожан.

Другой мужчина рассказал, что пришел на площадь посмотреть на брата, который охраняет флаг Кыргызстана в рядах Национальной гвардии, и не участвовал ни в каком мероприятии.

«Дестабилизирующие силы»

В этот же день на Youtube-канале «Ала-Тоо 24» вышло два выпуска программы «Маек» (Беседа) с ведущим Расулом Багышпаевым. Они были посвящены обсуждению «дестабилизирующих нынешнюю общественную обстановку сил».

Первый выпуск этой программы называется «Политическая ситуация в стране — кто пытается нарушить мирную жизнь?/ БЕСЕДА». В ней экспертом выступил академик и доктор наук Жамин Акималиев.

Ведущий сказал, что пригласил эксперта обсудить ситуацию, сложившуюся из-за «гнилой информации», которая появляется в интернете. По его словам, появились силы, которые «не знают» своей ответственности и обязанностей перед государством, но при этом, выступают с популисткими взглядами, чтобы нарушить спокойствие общества.

Также он указал, что эти силы, «не имея за собой никакой точной информации», критикуют власти, и ведут за собой людей без конкретных предложений и планов на будущее.

Акималиев охарактеризовал ежевоскресные мирные марши, как «попытку захватить власть», приучая народ к митингам. Также он считает, что марш можно расценивать, как нарушение общественного правопорядка, так как он проходит в выходной день.

«Почему после работы мы должны видеть их лживую информацию? Почему мы должны лицезреть их шумиху? Почему они нарушают спокойствие жителей центра? Нужно законодательно запретить им это», — сказал академик.

Он считает, что из-за мирных маршей «нарушается Конституционально право» бишкекчан, а на таком стратегическом объекте, как Железнодорожный вокзал не должны происходить такие события.

«Бульвар Эркиндик — это наша молодость, он хранит воспоминания о нашем прошлом. Площадь Ала-Тоо имеет такое же значение, как Красная площадь в Москве. Там сидят представители власти. Почему нет того человека, который остановил бы их, когда они там создают шумиху, кричат, призывают, открыто выходят против власти?» — вопрошает Акималиев.

Профессор привел в пример события в столице США Вашингтоне, когда силовики задержали тех, кто проник в здание Капитолия, а также протесты во Франции, которые были «законным путем упорядочены». Не забыл он и про митинги в Беларуси и за освобождение оппозиционера Алексея Навального в России, когда власти «на законном основании остановили все».

Также Акималиев сказал, что за мирными маршами стоят «большие силы и средства» и даже бывшее руководство страны, но народ знает об этом. Он добавил, что прошло «всего полмесяца» с тех пор, как Садыр Жапаров начал работать и не успел что-либо сделать.

«Гражданское общество должно не просто критиковать, но и внести свои предложения. Нет, у них лишь очернение и “Кетсин!” Уже и до этого дошли. Я понял их цель — они хотят в будущем свергнуть нынешнюю власть. Поэтому думаю, нужно, чтобы и общественность и власти приняли соответствующие меры», — сказал он.

«Во всем виноват Запад»

Во втором 47-минутном выпуске программы «Беседа» участвовали «общественные деятели», которые, по мнению ведущего, всегда «открыто и конструктивно» выражали свое мнение о политике в своих соцсетях — депутатка 5 созыва парламента Надира Нарматова и писатель и член Конституционного совещания Чолпонбек Абыкеев.

Этот сегмент называется «Важные факторы спокойствия и целостности общества/ БЕСЕДА». В нем Расул Багышпаев и его гости также обсудили «деструктивные силы», которые мешают установиться стабильности в стране. Надира Нарматова сказала, что это «люди, которые были у власти в течение десяти лет» и привели страну к такому состоянию.

«Было бы хорошо, если бы они дали покой народу, построили возможности для следующего поколения, а не подстрекали участвовать в таких митингах, как сегодня. А также покаялись и подумали о народе, чье проклятье и недовольство тоже важно», — считает Нарматова.

Также она сказала, что эти люди стоят за организатором мирного марша из движения «Баштан Башта» Уланом Усоюном и журналистом Али Токтакуновым. По мнению Нарматовой, на мирный марш вышли лишь студенты АУЦА, представители нацменьшинств и финансируемых Западом НПО и они не представляют мнение всех шести миллионов населения.

Она добавила, что президенту нужно запретить мораторием все эти «выходы на улицу» до окончания всех политических процессов, как выборы в местные кенеши и референдум в апреле, а также парламентские выборы осенью этого года.

Абыкеев же сказал, что противостояние власти усилилось из-за начавшихся реформ в стране, поэтому нужно увеличить разъяснительную работу среди населения от государства. Он привел в пример задержания коррупционеров, за которыми стоят семьи, «лишившиеся своего куска пирога».

«Почему они не выходили с криками бороться с коррупцией во времена Атамбаева, когда она процветала? Почему они не выходили с криками во времена Жээнбекова? Они выходят сейчас, когда началась усиленная борьба с коррупцией», — сказал писатель.

Он считает, что лозунги на мирном марше «избирательны», так как кроме Матраимова есть еще другие коррупционеры. Абыкеев привел в пример 2 га земли бывшего президента Алмазбека Атамбаева, «которые надо вернуть государству».

«Мы не банановая страна Африки. Мы уже понимаем политику. Мы даже превзошли Америку, которая пытается нас научить политике. Поэтому нам нужно объяснить общественности, что они используют разные меры, чтобы не дать покоя обществу и породить психоз», — сказал Абыкеев.

Он считает, что в западных странах есть политический метод, который через разные слои общества разными путями распространяет «заболевание психоза» в обществе. Потом общество начинает искать виновного в своих бедах и уничтожает указанного человека.

Приговор Матраимову

Первомайский райсуд Бишкека 11 февраля признал Матраимова виновным в коррупции — бывший чиновник оплатил штраф в размере 260 тысяч сомов и возместил ущерб государству в 2 млрд сомов. Также был снят арест с его имущества и банковских счетов.

Штраф составляет 0,00043% от доказанной суммы в $700 млн, которую вывели из Кыргызстана через коррупционные схемы на таможне, а выплаченные деньги за нанесенный государству ущерб — это почти 3,5% от этой же суммы.

Слишком мягкий приговор Матраимову вызвал общественный резонанс, поэтому ежевоскресный марш в Бишкеке был в том числе посвящен борьбе с коррупцией. Ранее участники марша выходили, требуя соблюдения закона и не соглашаясь с изменением Конституции.