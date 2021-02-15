В Бишкеке 15 февраля жители приграничных районов Баткенской области вышли на митинг к Дому правительства. Собравшиеся потребовали от президента Садыра Жапарова решить вопрос демаркации границ с Таджикистаном.

Митингующие у Дома правительства, фото: Клооп

По словам митингующих, на кыргызско-таджикской границе в Баткенской области таджикская сторона высадила саженцы деревьев на неописанной территории двух стран.

Один из митингующих Гульжигит Исаков заявил, что Таджикистан захватывает землю вблизи сел Ак-Сай и Кок-Таш в Баткенской области.

«Захватив одну территорию, они торгуются с нами. Нашу же территорию хотят обменять на другую, которая ранее и так принадлежала нам. Мы требуем от главнокомандующего [Садыра Жапарова] заняться этими вопросами, а не внутренними интригами», — заявил он.

Собравшиеся также потребовали, чтобы к ним вышел президент Садыр Жапаров. Однако ни Жапаров, ни другие представители власти не вышли из Дома правительства для встречи с митингующими.

Митингующие требуют, чтобы президент Садыр Жапаров вышел к народу. pic.twitter.com/RYbhFpoiAL — Kloop (@kloopnews) February 15, 2021

Что ответили в правительстве?

В правительстве отреагировали на митинг граждан и в тот же день провели брифинг, по решению вопроса госграниц.

Представитель правительства по приграничным вопросам Назирбек Борубаев

На брифинге представитель правительства по приграничным вопросам Назирбек Борубаев сообщил, что требования митингующих рассмотрят после того как главу ГКНБ Камчыбека Ташиева выпишут из больницы.

«Правительственную делегацию по уточнению кыргызско-таджикской и кыргызско-узбекской госграниц руководит Камчыбек Ташиев. […] Он сейчас находится на лечении. Когда он поправится и приступит к работе, я думаю, что в первой декаде марта встретимся с представителями Таджикистана и там рассмотрим требования народа и постараемся решить» — сказал Борубаев.

По его информации, сейчас у Кыргызстана остаются неуточненные границы с Узбекистаном и Таджикистаном. Именно с таджикской стороной Кыргызстан решает приграничный вопрос еще с 2002 года.

«Если говорить в процентах, более 60% границы с Таджикистаном мы уточнили в двухстороннем порядке. В 2020 году в связи с пандемией, мы не смогли вести переговоры с соседними странами. С Таджикистаном мы встретились в феврале прошлого года, с тех пор прошел уже год», — пояснил Борубаев.

Приграничные конфликты

Приграничные вопросы обсуждаются в Кыргызстане не первый год. По данным Госпогранслужбы, за 2020 год было зафиксировано 12 инцидентов на границе Кыргызстана с соседними государствами. При этом, девять из этих инцидентов произошли на кыргызско-таджикском участке госграницы.

Протяженность кыргызско-таджикской границы составляет 976 км, из которых делимитированы и демаркированы 519 км, остальная же линия остается неуточненной. Неопределенная линия границы становится причиной частых конфликтов в приграничных поселениях — из-за земли, воды и незаконных пересечений границы.

Только с мая по июнь 2020 года на кыргызско-таджикской границе произошло несколько конфликтов с применением оружия.

Конфликты на госгранице происходили также в 2019 году — некоторые из них привели к временной эвакуации кыргызстанцев из сел.