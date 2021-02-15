Студенты вузов, учащиеся на на контрактных отделениях, 15 февраля провели мирный митинг возле здания Министерства образования. Демонстранты потребовали снизить плату за обучение на 30-50%.

«Мы платили за очное обучение, а учились фактически заочно, нам приходилось самим делать лабораторные работы. Мы считаем, что не должны платить ту сумму, которая указана в контракте. Если вузы не могут обойтись без этих денег, то пусть доплачивает правительство, принявшее такое решение», – сказали участники акции.

Студенты заявили, что их права нарушаются, так как в марте уже будет год, как они обучаются дома.

«Мы платим за коммунальные услуги, интернет и прочее. У нас была встреча с министром образования, нам пообещали помочь, но сдвигов никаких нет. У некоторых студентов нет возможности оплатить контракт», — рассказали собравшиеся.

По их словам, они выступают от лица многих студентов, но отказываются называть свои вузы из-за опасений, что это отразится на их дальнейшей учебе.

Активисты также отметили, что с каждым годом в Кыргызстане становится меньше бюджетных мест, а суммы за контракт растут. При этом, студентам не объясняют, на что расходуются эти деньги.

К демонстрантам вышли представители минобраза и пригласили их пройти в здание на переговоры.

Студенты вышли на митинг. Требуют снизить контракты на обучение Опубликовано Kaktus Media Воскресенье, 14 февраля 2021 г.

На встрече один из студентов рассказал, что ранее они неоднократно обращались к министру образования Алмазбеку Бейшеналиеву. Тогда активистам предоставили разъяснения о том, на что идут контрактные средства, но такой ответ не устроил студентов.

Теперь активисты готовят письмо президенту Садыру Жапарову. По их словам, во время карантина бизнесы получили финансовую поддержку от государства из Гарантийного фонда в виде беспроцентных кредитов, но при этом у властей нет денег, «чтобы выделить хотя бы 100 млн сомов и понизить цену контракта хотя бы на 20%».

«20% – это не 100 млн сомов, а 888 млн. 50% снижения стоимости, которые требуют студенты – это 2 млрд 214 млн сомов», – в ответ пояснила представительница ведомства.

Замминистра образования Нурлан Омуров отметил, что во время пандемии вузы уже оказывали помощь студентам в виде отсрочек оплаты контрактов и льгот на 117 млн сомов. Кроме того, сейчас вузы не отчисляют студентов за неуплату контрактов и за академические задолженности.

Ректор Кыргызского экономического университета имени Мусы Рыскулбекова Алмаз Кадыралиев также заявил, что студенты оплачивают контракт в сомах, а вузы закупают необходимые технику и оборудование в долларах. Кроме того, многие студенты отчисляются или просят отсрочку, поэтому страдает заложенный в начале года бюджет.

Представители студенческого сообщества в свою очередь пожаловались на давление со стороны администраций вузов. По словам одной из студенток, активистам этого движения угрожают отчислением.

«Как только мы вышли, одной из студенток сразу же позвонил куратор: “Почему ты устраиваешь нам проблемы?” Одному члену нашего сообщества сказали: “Тебе не нравится наш вуз – переводись в другой”. Такие угрозы идут, почему?» – спросила она Нурлана Омурова.

Он ответил, что такие вопросы надо адресовать самим вузам, но после встречи он готов ознакомиться со всеми подобными фактами.

Требование снизить оплату

Это не первая акция студентов с требованием снизить оплату за обучение. Ранее более 3 тысяч студентов и учащихся колледжей объединились, чтобы попросить минобразования предоставить им скидку в 50% на обучение по контракту на этот учебный год.

«Во время пандемии COVID-19 у нас очень много студентов потеряли родных, лишились работы и элементарно средств к существованию. Несмотря на все наши трудности, преподаватели, ректоры и министр образования не хотят войти в наше положение. Более того, нам угрожают отчислением», — рассказали они.

По их данным, стоимость оплаты за обучение по контракту составляет от 25 тысяч сомов до $3,5 тысяч.

Студенты добавили, что если ведомство не предоставит скидку, то они намерены выйти на митинг и объявить голодовку.

Ответ Минобраза

В январе 2021 года Министерство образования сообщило, что студентам Кыргызстана не снизят стоимость обучения по контракту на текущий учебный год.

Начальница управления бюджетной политики минобразования Акыйкат Баймуратова заявила, что контрактные средства являются основным источником финансирования вузов.

По ее словам, около 76% контрактных средств уходит на зарплату сотрудникам, еще около 22% — на текущие расходы и 1,4% идут на укрепление материально-технической базы.

«От этой средней стоимости выведено, что уменьшить стоимость контракта могли на 690 сомов. Это незначительная сумма для обучающегося, но существенная для вузов. Их доходы сократятся на 107 миллионов сомов. Но в то же время вузы должны совершенствовать свою материально-техническую базу», — сказала она.

Замминистра образования Нурлан Омуров отметил, что переход на онлайн-обучение не повлек за собой уменьшение фонда оплаты труда и сокращение преподавателей. По его словам, преподаватели не прекращали работать во время пандемии коронавируса и всё это время готовили образовательные ресурсы и организовывали обратную связь.

«Еще хотел бы акцентировать внимание, что у ВУЗов появились дополнительные расходы на соблюдение санитарно-эпидемиологических норм: установку входных фильтров, проведение дезинфекции и так далее. До пандемии этих статей в расходной части вузов не было», — добавил он.

Ранее депутат парламента Дастан Бекешев предложил законопроект, согласно которому в минобразе должны иметь право издавать приказы по скидке, отсрочке и рассрочке оплаты услуг образования при введении режима чрезвычайного положения или чрезвычайной ситуации. Но проект в парламенте отклонили.

Студенты и школьники Кыргызстана перешли на дистанционное обучение ещё в марте 2020 года из-за пандемии коронавируса. Даже выпускные экзамены и защиту дипломных работ проводили онлайн, как и прием студентов-первокурсников.

Про возобновление очного оффлайн-обучения для студентов и учащихся колледжей минобразования пока не сообщало. При этом после многочисленных просьб родителей школьников и воспитанников детсадов власти уже поэтапно начали возвращать в классы и группы.