Республиканский штаб сообщил, что за минувшие сутки в Кыргызстане умер один пациент с COVID-19. Случай зафиксирован в Чуйской области.
Всего за все время пандемии в Кыргызстане умерли 1 442 человека, у которых был подтвержден коронавирус.
По данным штаба, за сутки коронавирус подтвердился у 41 человека. В Таласской, Джалал-Абадской, Баткенской, Ошской и Иссык-Кульской областях новых случаев заражения не выявлено.
- Чуйская область — 18.
- Бишкек —15;
- Нарынская область — 5;
- Ош — 3.
По данным штаба, всего за все время пандемии в стране выявили 85 516 случаев заражения коронавирусом.
За сутки выздоровели и были выписаны из больниц 53 пациента. По всей стране за все время пандемии выписали 82 306 пациентов, переболевших COVID-19 или внебольничной пневмонией.
Республиканский штаб также отметил, что на 15 февраля в Кыргызстане в больницах лечатся от последствий коронавируса 444 пациента, из них 26 — в крайне тяжелом состоянии. Кроме этого, еще 387 пациентов лечатся амбулаторно.