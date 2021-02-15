Республиканский штаб сообщил, что за минувшие сутки в Кыргызстане умер один пациент с COVID-19. Случай зафиксирован в Чуйской области.

Всего за все время пандемии в Кыргызстане умерли 1 442 человека, у которых был подтвержден коронавирус.

По данным штаба, за сутки коронавирус подтвердился у 41 человека. В Таласской, Джалал-Абадской, Баткенской, Ошской и Иссык-Кульской областях новых случаев заражения не выявлено.

Чуйская область — 18.

Бишкек —15;

Нарынская область — 5;

Ош — 3.

По данным штаба, всего за все время пандемии в стране выявили 85 516 случаев заражения коронавирусом.

За сутки выздоровели и были выписаны из больниц 53 пациента. По всей стране за все время пандемии выписали 82 306 пациентов, переболевших COVID-19 или внебольничной пневмонией.

Республиканский штаб также отметил, что на 15 февраля в Кыргызстане в больницах лечатся от последствий коронавируса 444 пациента, из них 26 — в крайне тяжелом состоянии. Кроме этого, еще 387 пациентов лечатся амбулаторно.