Адвокатесса Евгения Крапивина сообщила на своей странице в фейсбуке, что одну из демонстранток на марше 8 марта 2020 года освободили от штрафа. По её словам, Бишкекский городской суд 15 февраля отменил постановление Свердловского райсуда о наложении взыскания участнице марша.

Она отметила, что само постановление адвокаты получат в течение трёх дней.

Ранее суд вынес штраф в 3 тысячи сомов семерым участницам «Марша женской солидарности», который прошел 8 марта 2020 года в Бишкеке. В суде объяснили, что причиной этому стало «неповиновение» участниц сотрудникам милиции.

Нападение и разгон участниц марша

8 марта 2020 года в Бишкеке мужчины в масках напали на ежегодный марш за права женщин. Они атаковали участниц и участников, разорвали транспаранты и плакаты.

Кроме этого, на марше были сотрудники милиции, которые задержали участников марша, а не нападавших. Тогда милиционеры обосновали задержание активисток тем, что «предотвращали негативные последствия», так как участницы были «агрессивными» и «дестабилизировали обстановку».

Всего в ходе разгона милиция задержала около 70 человек. После двух часов пребывания в Свердловском РОВД, большую часть пострадавших от нападения выпустили без предъявления обвинений.

В милиции также сообщили, что были задержаны и оштрафованы пять провокаторов, однако нападавших было около 30 человек.

После разгона мирного марша международные организации ООН и ОБСЕ призвали власти страны защищать права женщин и создать площадку для диалога. А правозащитная организация Amnesty International потребовала расследовать действия сотрудников милиции 8 марта, обвинив их в том, что они не защитили участников мирного митинга от нападавших провокаторов.

В ноябре 2020 года Верховный суд отменил акты Бишкекского и Свердловского районных судов, по которым задержание участниц марша было признано законным. При этом, суд не признал действия милиционеров законными или незаконными.

Позже 27 января 2021 года, Госкомитет нацбезопасности Кыргызстана вынес постановление о том, что из десяти участниц марша, на которых напали неизвестные мужчины в масках, потерпевшими признали только двоих.