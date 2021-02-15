Депутат и бывший спикер парламента Дастан Джумабеков в интервью порталу super.kg рассказал про главный недостаток экс-президента Сооронбая Жээнбекова, свои ошибки при произношении некоторых слов, а также про октябрьские события.

«Клооп» приводит краткий пересказ его интервью.

Про главный недостаток Жээнбекова

По мнению Джумабекова, главный недостаток экс-президента Сооронбая Жээнбекова в том, что он вовремя не прислушался к некоторым обращениям общественности.

«Мы все люди и у каждого человека есть свои недостатки. Но он [Жээнбеков] не совершал преступлений против страны. Возможно, недостатком может быть то, что он вовремя не прислушался к некоторым обращениям общественности», — сказал Джумабеков.

*Однако до этого Джумабеков говорил, что у экс-президента нет недостатков. 4 июня в ходе интервью «Пятому каналу» Джумабеков, занимавший тогда пост спикера парламента, сказал, что «не видит недостатков» у тогдашнего президента Сооронбая Жээнбекова.

«Преимущество Сооронбая Шариповича в борьбе с огромной коррупцией, также в боязни Бога и народа. В Сооронбае Шариповиче я не вижу недостатков», — сказал он тогда.

Про октябрьские события

По словам Джумабекова, к нему 6 октября обратились несколько парламентариев с просьбой прийти на собрание в отель «Достук» в качестве спикера.

«Там прошли переговоры. Самое главное в результате этих событий сменилась власть, мы все знаем об этом. Я был три года спикером этой власти и по этой причине я посчитал, что неправильно с моральной точки зрения и далее занимать этот пост. Мы провели переговоры с Ташиевым и Садыром Жапаровым, после которых я добровольно ушёл со своего поста», — сказал бывший спикер.

Он отметил, что ушёл в отставку ради стабильности и мира в стране.

*Депутаты парламента 6 октября вечером собрались в отеле «Достук» из-за того, что накануне митингующие ворвались в Белый дом и подожгли его. На этом заседании стало известно, что спикер Жогорку Кенеша Дастан Джумабеков и премьер-министр Кубатбек Боронов подали в отставку. В итоге новым спикером собравшиеся депутаты избрали Мыктыбека Абдылдаева, а премьер-министром Садыра Жапарова.

Однако в отель пришли не все депутаты. Юристы тогда усомнились в законности заседания и наличии кворума. Юристы назвали нового спикера и премьера нелегитимными. В итоге Садыра Жапарова утвердили на пост премьер-министра только с третьего раза.

Про Франкфурт жана Маяне и своё будущее в политике

Джумабеков отметил, что неправильно произносил некоторые слова в парламенте из-за волнения перед «119 матёрыми политиками».

«Когда сидишь на трибуне во время заседаний, все 119 матёрых политиков высказывают свои взгляды, бывает волнуешься, к тому же мозг сильно работает», — сказал он.

* Во время своего спикерства Дастан Джумабеков не раз становился объектом для шуток в соцсетях. Так, на нескольких заседаниях парламента Жумабеков не смог правильно выговорить название города Франкфурт-на-Майне. В первый раз спикер назвал город Франкфурт жана Маяне, во второй раз Франкфурт-на-Маяне.

Джумабеков сообщил, что во время референдума по определению госуправления голосовал за парламентскую форму правления. Он не рассказал, от какой партии будет баллотироваться на предстоящих парламентских выборах, но отметил, что непременно будет в них участвовать.

На парламентских выборах 2020 года, которые и привели к октябрьским событиям и отмене итогов выборов, Джумабеков баллотировался в парламент от партии «Кыргызстан» и шёл в списке политобъединения под седьмым номером.

За последний созыв партия «Кыргызстан» фигурировала в нескольких крупных скандалах, связанных с контрабандой, использованием админресурса и ОПГ.

Во время приёма списка кандидатов на выборы в седьмой созыв партия опоздала с подачей документов. Активисты и представители других партий заявили, что партию зарегистрировали на парламентские выборы незаконно. Затем ЦИК приняла решение не регистрировать «Кыргызстан», но политобъединение через суды добилось того, чтобы его допустили к выборам в парламент.

Кроме этого, в середине сентября, когда полным ходом шла агиткампания, Дастан Джумабеков подарил 50 тысяч сомов роженице из Таласской области, которая назвала своего сына в его честь. Он навестил ее в роддоме в ходе рабочей поездки в качестве спикера парламента. Сначала пресс-служба Жогорку Кенеша сообщила, что деньги были выделены из фонда семьи самого Джумабекова. Но позже пресс-секретарь спикера заявил, что 50 тысяч сомов выделил фонд торага.

Тогдашний член ЦИК Атыр Абдрахматова посчитала этой попыткой подкупить избирателя и попросила коллег рассмотреть этот вопрос. Однако члены Центризбиркома сначала отказались включать его в повестку, а позже проголосовали против исключения Джумабекова из списка кандидатов.