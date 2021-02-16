Телеканал «7 канал» на своей странице в соцсетях 15 февраля опубликовал двухминутное видео с допроса экс-генконсула Кыргызстана в Стамбуле Эркина Сопокова.

В этом видео Сопоков рассказывает, что бизнесмен Айеркен Саймаити заплатил журналисту-расследователю Али Токтакунову $50 тысяч. Это видео было снято во время допроса в ГКНБ.

В начале июня 2020 года ГКНБ, опираясь на показания двух свидетелей, одним из которых был Сопоков, заявил, что Саймаити заплатил Али Токтакунову $100 тысяч за его материал. Однако у ГКНБ не было никаких доказательств, подтверждающих слова свидетелей.

По версии Сопокова, деньги были переданы Токтакунову «за помощь в том, чтобы через СМИ вытащить долг с Хабибулы Абдукадыра».

*Али Токтакунов проводил расследования о коррупции на таможне и выводе $700 млн из Кыргызстана. Саймаити был источником Токтакунова, так как занимался выводом этих денег. Он передал журналисту документы, которые доказывают причастность к этому экс-зампреда таможенной службы Райымбека Матраимова.

Эркин Сопоков был генконсулом Кыргызстана в Стамбуле на момент убийства Айеркена Саймаити. Его машину нашли возле приотельного кафе, где был застрелен Саймаити.

Кыргызская дипмиссия сначала отрицала, что это их автомобиль, затем признала, но Сопоков утверждал, что не понимает, как его автомобиль там оказался. После уже активисты «Умут 2020» доказали, что Сопоков и Саймаити знакомы и у них есть общие фото. Связь с Саймаити нашли и у других кыргызских чиновников и политиков.

Сопокова уволили после смерти Саймаити. В отношении него возбудили три уголовных дела и заключили бывшего чиновника под стражу. Он пошёл на сделку со следствием и его освободили 24 июля 2020 года, приговорив к штрафу в 300 тысяч сомов.

Что говорит Али Токтакунов?

Сам журналист-расследователь опроверг информацию о получении денег, сказав, что в словах Сопокова «нет ни грамма правды». Он также заявил, что находясь перед выбором «Райымбек Матраимов или народ» президент Садыр Жапаров своими действиями дал понять, чью сторону он выбрал.

«Вчера КТРК [ОТРК] выпустил сюжеты, дискредитирующие антикоррупционный мирный марш. Сегодня провластный “7 канал” раскопал и опубликовал на своих страницах в интернете устроенную во время президентства Сооронбая Жээнбекова и распространенную парламентом провокацию [видео с допроса Сопокова]. […]

Из-за того, что там нет ни грамма правды, в своё время народ не поверил в это. […] Почему они взяли видео допроса Сопокова против меня? Потому что раньше власть была главным защитником клана воров. Сейчас оказывается у Матраимовых сменился “адвокат”», — написал он на своей странице в фейсбуке.

Журналист-расследователь считает, что заново распространять это видео приказал президент Садыр Жапаров.

«Потому что это видео снято сотрудниками ГКНБ, видео следствия. А материалы незавершенного следствия не утекают без приказа. О чём это говорит? После того как Садыр Жапаров не сдержал своё обещание “посадить Райыма”, у него резко упал рейтинг», — отметил Токтакунов.

Журналист также сообщил, что за ним ведётся слежка, а его встречи фотографируют. Кроме этого, по его словам, также активизировались фейковые аккаунты и боты в соцсетях, которые поддерживают Садыра Жапарова и выступают против Токтакунова.

«В октябре Жапаров говорил: “Нужно сказать Али спасибо, впредь выявленные журналистами коррупционные дела не останутся незамеченными”. Это его обещание до сих пор остаётся на словах. Вместо решения проблемы с границей, подорожанием продуктов, борьбы с коррупцией власть Садыра Жапарова занимается журналистами-расследователями. Сейчас начались гонения на меня, как при прежней власти. Я не скрою того, что сейчас есть угроза безопасности моей и моей семьи. Но антикоррупционные расследования будут продолжены», — сообщил Токтакунов.

* Ранее экс-замглавы таможни Райымбека Матраимова признали виновным в коррупции и оштрафовали лишь на 260 тысяч сомов. Также был снят арест с его имущества и банковских счетов.

14 февраля в Бишкеке более 500 кыргызстанцев вышли на мирный марш «За справедливость». Они были возмущены приговором Райымбеку Матраимову. Тогда участники марша обратились к президенту, напоминая о его обещании посадить экс-зампреда таможни Райымбека Матраимова.

ОТРК тоже осветил мирный марш. На YouTube-странице дочернего канала «Ала-Тоо 24» вышло сразу три видео, посвященных «дестабилизирующим» общественную обстановку митингам.

В одном сюжете якобы горожане утверждали, что собравшиеся на площади люди — это просто празднующие День святого Валентина бишкекчане. А в двух программах с общей длительностью больше часа ведущий Расул Багышпаев обсуждал с гостями, «кто стоит за попытками захвата власти» и «необходимость» запрета мирных собраний

Чей «7 канал»?

«7 канал» в Джалал-Абаде в 2010 году основал нынешний глава ГКНБ Камчыбек Ташиев. По данным СМИ, Ташиев в 2012 году после того, как его обвинили в попытке захвата власти, продал телеканал людям из окружения Икрама Илмиянова.

Илмиянов был бывшим водителем, ближайшим соратником и экс-советником Алмазбека Атамбаева. Депутат Жанар Акаев говорил, что во время президентства Атамбаева парламент «курировал» Илмиянов.

«7 канал», также как и телеканал «Апрель» принадлежат фонду «Апрель», которым руководит Фарид Ниязов, сторонник бывшего президента Алмазбека Атамбаева. В августе 2019 года имущество «7 канала» было арестовано в рамках дела бывшего президента Алмазбека Атамбаева, также как имущество телеканала «Апрель» и акционерного общества «Медиафорум».

8 января 2020 года «Апрель» сообщил, что «7 канал» пытаются захватить рейдеры в лице бывшей владелицы телеканала Майрамкуль Мамбеталиевой. Бывшая владелица утверждала, что ее подпись в договоре о купле-продаже недействительная и она не знала о продаже канала.

По данным минюста, учредителем «7 канала» является брат Камчыбека Ташиева — Казыбек Ташиев. Директором телеканала является Залкар Анарбаев.

После октябрьских событий пришедший к власти Садыр Жапаров часто делал свои обращения именно в эфире «7 канала».

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