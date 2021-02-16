Жители села Терек-Сай Чаткальского района Джалал-Абадской области недовольны взрывными работами, которые проводит золотодобывающая компания «Эти Бакыр Терексай» рядом с их домами. По словам жителей, из-за взрывных работ на горном месторождении, есть риск камнепада на их дома.

Дом одного из местных жителей Марлена Жолдошбекова расположен у подножия скалы, которая «представляет угрозу камнепада». Он сообщил, что после взрывных работ приехали сотрудники министерства чрезвычайных ситуаций, которые попросили жителей близлежащих домов временно покинуть опасную зону.

«Сотрудники МЧС нам сказали, что дали туркам [предприятию“Эти Бакыр Терексай”] 5 дней для того, чтобы очистить территорию от камней, но они попросили дать им 15 дней. Мы освободили дом на следующий же день. Прождали 4 дня, на четвертый день их уже не было. Они оставили наших ребят из села, которые поднялись на гору, чтобы убрать остатки камней. Но сделать это не удалось из-за крепкого основания камня» — сообщил «Клоопу» Жолдошбеков.

Тем не менее, по его словам, «никто не давал предписания о том, что в домах находиться небезопасно». По этому вопросу Жолдошбеков обратился к главе МЧС Чаткальского района, который сообщил ему, что золотодобывающая компания «выполнила все рекомендованные мероприятия».

«Но он также сказал, что не может выдать нам документ, который подтверждал бы безопасное нахождение в доме после окончания работ. Мы не могли скитаться по разным местам и из-за безысходности пришлось заехать вчера с семьей», — сказал Жолдошбеков.

«Не можем дать никаких гарантий»

Руководитель отдела МЧС Чаткальского района Нурислам Торобаев уверяет, что угроза камнепада была устранена работниками «Эти Бакыр Терексай». Тем не менее он отметил, что никто не может дать гарантий на безопасность в этой местности.

«По закону должны устранить те лица или фирма к которой относится. Поэтому был составлен акт, на основании которого их обязали убрать камень в течении пяти дней. Фирма в течение пяти дней уведомила о том, что они убрали представляющий опасность камень. Приблизительно камень который должен был упасть был отодвинут на два с половиной метра. Остальная часть упирается в скалу, в принципе безопасно. Мы не можем дать гарантий, что ничего не случится — если будет сильное землетрясение, может произойти оползень. Это все зависит от божьей воли», — объяснил Торобаев.

Сломанный отстойник на фабрике и отходы попавшие в реку

Так как компания «Эти Бакыр Терексай» проводит добычу золота со взрывными работами, то все расположенные там дома подпадают под «санитарную зону». Это означает, что находиться на этой территории небезопасно.

В конце января 2021 года на фабрике «Эти Бакыр Терексай» прорвало отстойник оборотной воды и часть отходов попала в реку. Тогда среди местных жителей распространилась информация, что в реку попало это опасное для жизни человека вещество.

Однако руководство компании заверило, что они не используют в работе цианид. Они также подчеркнули, что ликвидировали последствия пролива оборотной воды из отстойника и устранили причину перелива — починили откачивающий насос.

Кроме этого, отмечалось, что компания пригласила представителей региональных государственных органов, МСУ и местных жителей для совместного отбора проб из почвы и воды.

«Отобранные образцы направят в лабораторию для установления на соответствие ПДК (предел допустимой концентрации) веществ. По результатам полученного анализа дадим официальную оценку воздействия на окружающую среду», — рассказали в компании.

Компания «Эти Бакыр Терексай» является совместным предприятием ОАО «Кыргызалтын» и турецкой компании «Эти Бакыр».

Редактура: Эльдияр Бакиров.