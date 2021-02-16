В Первомайском суде Бишкека сообщили, что двух таможенников по делу Райымбека Матраимова приговорили к выплате штрафа в 260 тыс сомов.

Штраф в счет государства заплатили начальник Юго-Западной таможни Нурлан Ражабалиев и начальник Северо-Восточной таможни и Абдыбахаб Боронбаев. По словам прокурора Орозбека Бердибаева, именно в отношении них Матраимов дал показания.

«Они были уведомлены в подозрении в совершении преступления по статье “Коррупция”. Им предъявлено обвинение, дела направлены в суды», — сказал Бердибаев 11 февраля на суде Матраимова.

В суде добавили, что Боронбаев и Ражабалиев также как и Матраимов пошли на сотрудничество со следствием по делу о коррупции на таможне.

Ранее аналогичный штраф получил и сам Матраимов. В ходе заседания Матраимов признал вину. Обвинение, защита и судья сошлись на том, что из-за ранее заключенного соглашения о сотрудничестве между Матраимовым и следствием, суд прошел в ускоренном порядке без судебного разбирательства.

По итогу, Райымбека Матраимова признали виновным в совершении преступления, предусмотренном статьей «Коррупция», и оштрафовали на 260 тысяч сомов. Также суд постановил снять арест, ранее наложенный на имущество и счета в банках Матраимова и его родственников.

Сам Матраимов и его адвокаты после оглашения приговора отказались отвечать на вопросы журналистов, не стал комментировать решение суда и прокурор, участвовавший в заседании.