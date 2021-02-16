В пресс-службе аппарата правительства сообщили, что глава прокуратуры Баткенской области Абдибакыт Халмурзаев назначен заведующий отделом обороны, правопорядка и чрезвычайных ситуаций аппарата правительства.

По данным «АКИпресс», его назначили на должность ещё 11 февраля.

Его предшественник Азамат Араев сейчас находится под стражей по делу о продаже радиочастот.

Кто такой Абдибакыт Халмурзаев?

Абдибакыт Халмурзаев — довольно известная фигура. В бакиевские времена он занимал различные высокие должности в надзорном органе, а в январе 2010 года стал заместителем генпрокурора. После апрельской революции в 2010 году он возглавил прокуратуру Иссык-Кульской области.

В 2011 году депутаты парламентской фракции «Ата Мекен» подняли вопрос о связях тогдашнего спикера Жогорку Кенеша Ахматбека Келдибекова и кримавторитета Камчы Кольбаева. Тогда стало известно, что Келдибеков встречал 2011 год в компании Кольбаева в пансионате «Каприз» на Иссык-Куле. В этой истории фигурировал и Халмурзаев. Тогда он был прокурором и, по данным СМИ, выступал в роли «принимающей стороны».

В 2012 году под давлением депутатов Халмурзаев подал в отставку. Однако, в 2014 году его назначили прокурором Октябрьского района Бишкека, а в 2017 году он стал главой столичной прокуратуры.

В августе 2018 года ему объявили неполное служебное соответствие. С должности главы столичного надзорного органа его сняли в октябре 2018 года.

В мае 2019 года Халмурзаева назначили главой прокуратуры Баткенской области. До этого его брат Абиш Халмурзаев был полпредом этой области, однако подал в отставку в апреле 2019 года на фоне очередного конфликта на кыргызско-таджикской границе.