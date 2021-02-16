Премьер-министр Улукбек Марипов рассказал на своей странице в фейсбуке, что обошел столичные базары и заметил повышение цен на продукты питания.

По его словам, стоимость обычного растительного масла выросла на 163%.

«Мы проанализировали, почему так получилось, какие реальные шаги для снижения цен были сделаны ранее. В любом случае мы должны работать над снижением цен для населения. Я дал поручения на совещании. В первую очередь, переговорили с крупными поставщиками из России и Казахстана», — рассказал Марипов.

Глава правительства добавил, что поручил Министерству сельского хозяйства проработать вопрос производства растительного масла, так как сейчас 85% масла — это импортный продукт. Также он посоветовал проводить каждые выходные сельхозярмарки.

«Мы можем производить кукурузное, подсолнечное масло. 85% на рынке — это импорт. Мы можем хотя бы на 50% обеспечивать сами себя. Я дал соответствующее поручение, минсельхоз проработает этот вопрос и изучит возможность снижения цен на мясо», — сказал он.

Ранее Нацстатком сообщил, что реальные доходы кыргызстанцев за январь-сентябрь 2020 года снизились на 5%. Снижение реальных доходов — это следствие роста цен на продукты и другие товары.

О повышении цен на продукты питания в Нацстаткоме сообщали еще в ноябре 2020 года. Тогда в комитете рассказали, что с начала 2020 года среди продуктов больше всего подорожали сахар (27,4%), растительные масла (25%) и свежие фрукты (16,9%). А в среднем цены на продукты питания выросли на 9,6% по сравнению с декабрем 2019 года.

Экономический кризис в Кыргызстане

С началом пандемии коронавируса в Кыргызстане и введения режимов чрезвычайной ситуации и чрезвычайного положения в марте 2020 года экономика страны погрузилась в кризис.

Экономическая ситуация еще больше усугубилась из-за политического кризиса, начавшегося в октябре 2020 года после парламентских выборов. Тогда на фоне беспорядков и смены власти сразу несколько стран и международных финансовых институтов приостановили свою донорскую помощь, которая предполагалась для поддержки экономики и борьбы с COVID-19.

Вместе с этим с октября прошлого года по всему миру наблюдается продолжающийся рост курса доллара и евро. Нацбанк пытается справиться с последствиями при помощи валютных интервенций, продав рекордные $42,4 млн за один день только в октябре.

В итоге в 2020 году дефицит бюджета составил 29,8 млрд сомов, а дефицит бюджета в 2021 году планируется в 7 млрд сомов.