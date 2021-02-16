Правительство намерено запретить на полгода вывоз из страны автомобильных катализаторов из автомобилей, предназначенных для очистки вредных выхлопов.

Проект постановления уже выставлен на общественное обсуждение на сайте правительства.

В справке-обосновании к проекту постановления отмечается, что «запрет вводится в целях предотвращения добровольного удаления или кражи с автомобилей катализаторов для последующей их перепродажи».

* Катализатор — это устройство в выхлопной части автомобиля, которое ликвидирует в выхлопных газах вредные для человека и экологии химические вещества — сажу, окись углерода и окись азота. Эти вещества дожигаются в устройстве, превращаясь в сравнительно безопасный углекислый газ и водяной пар.

Также минэкономики поручено внести на рассмотрение Евразийской экономической комиссии предложение запретить вывоз катализаторов на всей территории ЕАЭС.

В документе также говорится о том, что около 80% автомобилей в Кыргызстане либо не имеют катализаторов, либо имеющиеся на автомобилях катализаторы не очищают выхлопы от вредных веществ.

В зависимости от особенностей эксплуатации, замена катализатора должна производиться раз в 3–7 лет.

Почему катализаторы продают или воруют?

Во многом из-за цены. Катализатор — один из самых дорогих элементов, входящих в выхлопную систему автомобиля. Именно поэтому катализаторы предпочитают срезать, не меняя их.

Причина дороговизны этой детали — драгоценные металлы, содержащиеся в катализаторе: соли платины, родия или палладия. Цена на палладий в мире выросла из-за его дефицита, и, предположительно, сохранится на ближайшие годы. В одном катализаторе содержится примерно 5 грамм палладия. Сейчас на рынке палладий дороже золота.

Рост спроса, а затем и цен на этот металл произошел из-за ужесточения экологических требований к автомобилям.

«Увеличение спроса и повышение цены на палладий в мире ведет к росту добровольного удаления и кражи с автотранспортных средств катализаторов, в которых содержатся драгоценные металлы», — отметили в правительстве.

Установка катализаторов на автомобили — требование активистов в Бишкеке уже не первый год в связи с экологической ситуацией: каждую зиму город накрывает смог.

Бишкекский смог

Смог образуется из-за выбросов с ТЭЦ Бишкека, угольного отопления частного сектора и выхлопных газов от большого количества машин в городе. Эта проблема поднимается активистами и горожанами уже не первый год.

В 2019 году активисты выходили на акции протеста к Белому дому из-за загрязненного воздуха.

Они требовали ограничить точечную многоэтажную застройку города с учетом продуваемости, развить общественный транспорт, установить фильтры и катализаторы на автомобили, а также ввести запрет ввоза старых машин.

Тогда правительство сообщило, что разработало проект из 33 пунктов по улучшению экологической ситуации в Бишкеке.

При этом, в столице продолжилось расширение дорог, которое способствует увеличению транспорта в городе и, следовательно, ухудшению качества воздуха.

Правительство 6 января утвердило план комплексных мер по улучшению экологической ситуации в Бишкеке, Сокулукском, Аламудунском районах и Чуйской области, который рассчитан на 2021-2023 годы.

Также по инициативе тогдашнего и.о. премьер-министра Артёма Новикова финпол проверил работу ТЭЦ. Позже Новиков заявил, что финпол выявил превышение выбросов на четырех котлах. Однако проблема не в фильтрах, которые, по данным властей, очищают выбросы твердых частиц на 97%, а в топливе.

«Сейчас основная доля — местный уголь, он по калорийности ниже, а по зольности, наоборот, почти в четыре раза выше. По каждому типу угля есть замечания», — отметил тогда Новиков.

На это отреагировали в госпредприятии «Кыргызкомур» и заявили, что каракечинский уголь, который используют на ТЭЦ, не влияет на смог в Бишкеке.

При этом власти сообщили, что рассматривают вариант перевода работы ТЭЦ с угля на газ, а 22 января замгендиректора «Газпром Кыргызстан» Арзымат Алдыяров сообщил, что компания готова предоставить 20-25% скидку от текущего тарифа газа для ТЭЦ, если её работу переведут на голубое топливо.

На переоборудование ТЭЦ потребуется около 3,5 млрд сомов. Котлы менять не придется: они еще советские и рассчитаны и на работу на газе.