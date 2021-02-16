Премьер-министр Улукбек Марипов во время прямого эфира в своем фейсубке заявил, что и.о. мэру столицы Бактыбеку Кудайбергенову нужно решить вопрос с главой муниципального предприятия «Бишкексвет» Алымбеком Абдылдаевым после публикаций о госзакупках.

«Только за 10 дней про Алымбека Абдылдаева вышли два материала в СМИ. Первый связан с тендером, второй с его поведением», — заявил Марипов.

Марипов добавил, что вопрос с Абдылдаевым нужно решить быстро, так как сейчас идет борьба с коррупцией.

«Мы пытаемся искоренить коррупцию при тендерах, а тут неправильные вещи происходят. Надо решать быстро, Бакыт Кудайбергенов. Это наносит урон репутации муниципальных и государственных служащих», — добавил премьер.

Тендеры и родственники Абдылдаева

Ранее журналист-расследователь Болот Темиров выпустил видео о том, как Абдылдаев давал своим родственникам побеждать в тендерах на новогодние украшения.

В своем репортаже Темиров рассказал, что с приходом Алымбека Абдылдаева на должность главы «Бишкексвета» в тендеры по закупке новогодних украшений начинают привлекать частных предпринимателей.

Так, в ноябре 2019 года на родню Абдылдаева оформили заказы почти на 8 млн сомов. Четыре тендера из пяти, на общую сумму почти 4 млн сомов, выиграли зять и сватья Абдылдаева — Эльдар Бекбосунов и Бактыгуль Окоева.

Лишь в одном из тендеров победил ОсОО «Аманат Транс», связь этой компании с Абдылдаевым не удалось найти.

Темиров рассказал, что поставщиков «Бишкексвета» объединяет одно — все они зарегистрировались на сайте госзакупок сразу после назначения Абдылдаева директором «Бишкексвета» и в это же время они начали выигрывать в тендерах.

Практически все их поставки осуществлялись в «Бишкексвет», а для создания видимости борьбы эти поставщики участвовали в тендерах друг против друга.

Пьяный Абдылдаев

Второй инцидент с главой «Бишкексвета» произошел уже 13 февраля. Тогда телеканал ОТРК опубликовал видео, как сотрудники милиции остановили авто Абдылдаева, а сам глава предприятия был пьян. При этом, за рулем машины находился другой человек.

На видео во время разговора с милицией водитель признался, что авто принадлежит предприятию «Бишкексвет» и является служебным. Затем сам Абдылдаева в разговоре с милицией сказал, что находится «на работе».

В результате машину Абдылдаева доставили на штрафстоянку, а в отношении главы предприятия составили административный протокол.