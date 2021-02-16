Издание Kaktus.Media 15 февраля со ссылкой на правоохранительные органы сообщило, что в Бишкеке был задержан заместитель председателя правления «Бакай Банк» Марат Какеев.

Видео: Kaktus.Media

По данным СМИ, Какеева задержали ночью 14 февраля в нетрезвом виде. Информацию о задержании журналисту «Клоопа» подтвердили в пресс-службе ГУВД Бишкека.

В милиции добавили, что задержанный применил силу в отношении патрульного, порвал ему куртку и сорвал служебный жетон.

Факт зарегистрировали в ЕРПП по статье «Угроза или насилие в отношении представителя власти». Задержанного Какеева водворили в ИВС ГУВД Бишкека, а суд избрал ему меру пресечения в виду подписки о невыезде.

В пресс-службе «Бакай Банка» подтвердили, что Марат Какеев действительно стал участником инцидента. Однако не стали давать каких-либо комментариев,ссылаясь на то, что случай произошел не в рабочее время. Какеев в тот момент не исполнял служебные обязанности, и находился за пределами банка на личном авто.