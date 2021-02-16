Общественное объединение «Кыргыз умуту», созданное участниками событий 5-6 октября 2020 года, требует лишить Сооронбая Жээнбекова статуса экс-президента и привлечь его к ответственности. Об этом сообщил представитель объединения Дастан Эсенбеков.

Что говорят в «Кыргыз умуту»

Эсенбеков заявил, что именно действия экс-президента привели к многочисленным нарушениям во время парламентских выборов 2020 года. Он также уверен, что это Жээнбеков отдал приказ правоохранительным органам применить спецсредства против мирных митингующих.

«Если понадобится, то объявим сбор подписей. Мы уже обратились с этим требованием к главе государства Садыру Жапарову и спикеру парламента Таланту Мамытову. Сооронбай Жээнбеков должен быть привлечен к уголовной ответственности», — сказал Дастан Эсенбеков.

Он уточнил, что 5 и 6 октября от действий силовиков пострадало много людей. Так же скончался 19-летний Умутбек Алтынбек уулу, который посмертно стал символом декабрьских протестов.

«По предварительным данным, более 30 человек лишились органов зрения, есть пострадавшие, получившие инвалидность, тяжелые черепно-мозговые травмы, ожоги, разрывы мягких тканей, гематомы, ушибы, переломы и вывихи конечностей, огнестрельные и осколочно-фугасные ранения. По оперативным сведениям Минздрава на 9 октября, за медицинской помощью в учреждения здравоохранения обратились 1 218 пострадавших», — написали в своем обращении к президенту участники октябрьских событий.

Кроме того, «Кыргыз умуту» потребовало придать октябрьским событиям, приведшим к смене власти в Кыргызстане, статус революции. Также главе государства напомнили, что он должен выполнить свое обещание — провести люстрацию в государственных органах.

Участники митингов настаивают и на том, чтобы власти дали независимую и объективную правовую оценку деятельности партий «Мекеним Кыргызстан», «Кыргызстан» и «Биримдик». По их мнению, все виновные в нарушениях в ходе избирательной кампании и во время выборов в седьмой созыв Жогорку Кенеша в октябре 2020 года должны понести ответственность перед законом.

Что говорят другие пострадавшие в октябре-2020

Ранее пострадавшие во время октябрьских событий создали общественное объединение «Шумкарлар», в которую вошли 29 человек. Туда вошли в основном те, кто получил ранения глаз

Они написали заявление в Генпрокуратуру на экс-президента Сооронбая Жээнбекова. Они считают, что экс-президент не предпринял никаких действий и отдавал приказы силовым структурам разгонять свой народ с применением спецсредств и стреляя снарядами со слезоточивым газом.

Так же кыргызстанцы пожаловались на то, что из-за своих травм они не могут работать и обеспечивать свои семьи, и им необходимо длительное лечение, на которое у них нет средств.

Другие заявления в Генпрокуратуру пострадавшие написали на операторов связи — Beeline, О! и MegaCom. По их мнению, сотовые операторы умышленно глушили сигнал сотовой связи в ночь с 5 на 6 октября. В связи с этим пострадавшие не могли вызвать скорую помощь своевременно.

Октябрьские события-2020

5 октября на центральных улицах Бишкеке после объявления результатов парламентских выборов начались массовые протесты. Тысячи несогласных с итогами голосования вышли на митинг.

Митингующие заявляли о нарушении избирательного законодательства, подкупе голосов и использовании админресурса со стороны некоторых партий. Протесты переросли в массовые столкновения между протестующими и силовиками, приведшие к смене власти в стране.

Протесты разгоняли светошумовыми гранатами, водометами и резиновыми пулями. По официальной информации, более тысячи людей получили медицинскую помощь, 439 из них оказана первая медицинская помощь.

Десятки добровольцев стали окружать здание парламента и другие гособъекты, чтобы митингующие не смогли пробраться внутрь и разрушить их.

Однако митингующим со второй попытки всё же удалось захватить здание Белого дома. Они зашли внутрь здания, сломали мебель и устроили пожар.

На улицах Бишкека митингующие сожгли несколько милицейских машин. Сотни человек были ранены, погиб 19-летний Умутбек Алтынбек уулу. Кроме него, есть и те, кто лишился глаз и конечностей в результате полученных ранений.

На фоне протестов из колонии были освобождены некоторые политики, в том числе экс-депутат парламента Садыр Жапаров. Он провозгласил себя премьер-министром а затем под давлением сторонников депутаты шестого созыва избрали его на этот пост.

Позже Жапаров добился отставки действующего президента Сооронбая Жээнбекова и стал и.о. президента.

Досрочные президентские выборы прошли 10 января 2021 года. Жапаров набрал 79,2% голосов избирателей. Позже 28 января в филармонии прошла его инаугурация.