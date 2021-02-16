Издание 24.kg 8 февраля опубликовало фотографии нераспакованных линейных ускорителей, лежащих в деревянных ящиках в одном из корпусов Национального центра онкологии и гематологии (НЦОГ).

В этих коробках находятся линейные ускорители. Фото: 24.kg. Охладители для основного оборудования. Фото: 24.kg. За этой дверью — новый компьютерный томограф, который также сейчас простаивает. Фото: 24.kg.

В этих коробках находятся линейные ускорители. Фото: 24.kg.

Линейный ускоритель частиц — это аппарат, который борется с раковыми клетками, минимально повреждая здоровые клетки человека. Современные аппараты могут рассчитать, в какую именно зону необходимо направить поток лучей — лучи при этом приобретают форму опухоли, поэтому раковые клетки уничтожаются, а здоровые ткани вокруг остаются в целости.

Несмотря на то, что ускорители уже приобретены и готовы к установке, они продолжают простаивать, а онкобольные Кыргызстана лечатся на устаревшем оборудовании. Разбираемся, как так получилось.

Краудфандинг «Помогать легко»

В 2016 году глава Первого детского хосписа и общественного фонда «Помогать легко» Динара Аляева подняла вопрос о том, что онкобольным Кыргызстана нужен современный линейный ускоритель.

Линейный ускоритель — дорогое устройство. У государства на него денег нет, стоит он около 3,5 млн долларов США.

Тогда в стране уже было несколько аппаратов, но они были устаревшими и работали лишь частично, не справляясь с глубокими опухолями.

«В Национальном центре онкологии есть один линейный ускоритель ЛУЭВ-15М1 (1989 года выпуска), он используется только для лечения неглубоких, “поверхностных” опухолей. Данный аппарат морально и физически устарел. Их уже не выпускают в производство», – отмечали в фонде.

Специалисты пояснили, что другой аппарат TERABALT (установленный в 2008 году) работал в три смены, и часто выходил из строя. Денег на техническое обслуживание аппарата не выделялось, и врачи вынуждены были чинить его самостоятельно. Кроме того, наряду с лечением он поражал жизненно важные органы.

«Линейные же ускорители позволяют сконцентрировать облучение на цели в 2 миллиметра. Аппарат сможет учитывать даже дыхание пациента и движение внутренних органов», – объясняли члены общественного фонда.

Американский мальчик Гордон Айзекс был первым человеком, которого лечили при помощи линейного ускорителя. Это было в 1953 году. Фото: Национальный институт изучения рака, США.

В мае 2016 года благотворительный фонд «Помогать легко» начал собирать деньги на покупку этого аппарата.

Из государственных служащих свою однодневную зарплату выделили депутаты Жогорку Кенеша, сотрудники «Бишкектеплосети», урологи Кыргызстана.

Международная организация «Красный полумесяц» организовала марафон для сбора денег, а одна из кондитерских компаний Бишкека сделала самый большой торт и отдала вырученные деньги на линейный ускоритель. Танцевальная группа «Тумар» тоже не осталась в стороне.

Коммерческий банк «Кыргызстан» и Международный аэропорт «Манас» тоже выделили средства. В Бишкеке активисты организовали вечеринку среди пользователей соцсетей, на которой собирали деньги на покупку устройства.

За девять месяцев всенародного краудфандинга необходимой суммы собрать не удалось – осенью 2017 года сбор средств был остановлен.

«Линейный ускоритель стоит миллионы долларов — и за 2, и за 3, и за 7 миллионов долларов можно купить. Мы собрали 60 000 долларов — этих денег не хватит даже на годовое обслуживание аппарата. Когда правительство объявило, что “Кумтор” дает деньги, мы остановили сбор», — рассказала Динара Аляева.

В фонде отмечают, что было принято решение направить собранные средства на улучшение качества диагностики онкобольных: для детского отделения был закуплен аппарат УЗИ, проведен тендер на закупку реагентов для анализов онкобольным.

Centerra Gold и фонд правительства

«Кумтор оперейтинг компани» действительно выделил 10 млн долларов на покупку оборудования и обустройство Национального центра онкологии. Об этом осенью 2017 года объявил бывший премьер-министр Сапар Исаков.

«Правительство передаст эти деньги Национальному центру онкологии и гематологии для покупки оборудования и оснащения центра. Из общей суммы 4 млн долларов пойдет на покупку ускорителя», — сказала руководительница фонда «Помогать легко» Динара Аляева.

Директор центра онкологии Эрнис Тилеков сказал в интервью изданию «Кактус», что ускоритель приобретут через тендер.

«В первую очередь, нужно смотреть на стоимость, возможность обслуживания. В мире ускорители производят несколько стран. У многих свои преимущества и недостатки», — объяснил Тилеков.

Позже Centerra Gold перечислила 7 млн долларов на счет Фонда поддержки онкослужбы для покупки ускорителя, еще 3 млн пообещали перевести позднее. Этот фонд правительство создало специально для управления этими деньгами.

Первый тендер на покупку ускорителя был проведен в январе 2018 года, после чего его несколько раз проводили, но в апреле 2018 – отменили совсем.

Тогда в парламенте возник ряд претензий к работе Фонда поддержки онкослужбы. Парламентарии не понимали, почему нужно было создавать фонд, когда правительство могло самостоятельно распоряжаться деньгами.

Депутаты Акылбек Жапаров и Айсулуу Мамашова заявили, что Счетной палате нужно проверить законность его создания.

«Являются ли эти деньги бюджетными или нет? Создание общественного фонда при госоргане — это правильно?» — спросила Мамашова.

После заявления депутатов вопрос начали активно обсуждать и в социальных сетях. Пользователи недоумевали, зачем правительство создало общественный фонд, который якобы тратит бюджетные деньги на свои административные расходы, а не на покупку оборудования для онкологических больных.

Позже Счетная палата Кыргызстана заключила, что 10 млн долларов от канадской компании Centerra Gold должны были сначала пройти через казначейство (поступить в госбюджет), и только потом поступить на счет «Фонда поддержки онкологической службы».

«К нам обратился комитет по бюджету и финансам Жогорку Кенеша и они попросили изучить эти документы. Средства, которые были выделены, должны были пройти через казначейство и потом поступить на счет фонда», — сказали в Счетной палате.

В ответ в пресс-службе правительства объяснили, что антикоррупционные законы Канады запрещают компаниям финансировать правительства других стран напрямую, из-за чего и был создан фонд.

Фондом управлял Наблюдательный совет, в состав которого вошли депутаты парламента и гражданские активисты. Фонд ежегодно проверяют аудиторы, и в целом он будет подчиняться законам Кыргызстана о борьбе с коррупцией.

Глава фонда Нургуль Аднаева объяснила, что он будет работать как любой другой госорган и подчиняться тем же законам. По ее словам, сотрудники фонда работают на общественных началах, поэтому не получают зарплаты из бюджета страны или из выделенных «Кумтором» средств.

«Мы даже не начали работать, а нас начали критиковать и обсуждать. В социальных сетях пишут ложь, неправду — все деньги до последней копейки пойдут на лечение онкологических заболеваний», — сказала она.

После этого тендер на линейный ускоритель еще несколько раз объявляли и отменяли. Наконец после третьего тендера, в феврале 2019 года было объявлено, что аппарат в Национальный онкоцентр поставит компания MN Medical OU за 270 млн 653 тысячи 243 сома.

В апреле 2019 года в Фонде обязательного медицинского страхования сообщили, что трехсторонний договор на поставку двух комплектов линейных ускорителей был подписан.

Директор Национального центра онкологии профессор Эрнис Тилеков тогда рассказал, что компания обещает поставить оборудование в течение шести месяцев после подписания договора.

«После подписания договора мы внесем 10-процентную от общей стоимости предоплату. Оставшиеся средства будут выплачены после полной инсталляции оборудования», — отметил он.

Несмотря на то, что в Национальном центре онкологии планировали с сентября 2020 года начать прием пациентов, поставка оборудования затянулась до октября из-за пандемии. Упакованные линейные ускорители находятся в одном из корпусов наццентра, а правоохранительные органы не дают разрешения на их эксплуатацию.

Заведующая инженерно-техническим отделом НЦОГ Наталья Трулева и инженер-физик-радиолог Владислав Пучков выразили возмущение тем, сколько жизней можно было спасти за это время.

Однако им приходится посещать допросы в ГКНБ, где ищут коррупционную составляющую проведенного тендера.

Так почему аппаратом до сих пор не пользуются?

Глава общественного фонда «Вместе против рака» Гульмира Абдразакова 15 февраля сообщила, что Госкомитет нацбезопасности заблокировал расчетный счет, на котором хранились средства для запуска линейного ускорителя.

На нем из выделенных «Кумтором» средств осталось чуть более 230 тысяч сомов – именно эти деньги и были арестованы ГКНБ.

Расчетный счет по линейному ускорителю ГКНБ на время проверки заблокировали 😱 Твари, "спасибо" тем, кто писал жалобу в... Опубликовано Гульмирой Абдыразаковой Воскресенье, 14 февраля 2021 г.

В ГКНБ подтвердили, что действительно ведется следствие, начато досудебное производство по статье «Нарушение порядка проведения публичных торгов, аукционов и тендеров». С октября прошлого года его расследует Бишкекское городское управление ГКНБ. Все документы по тендеру в НЦОГ были изъяты.

Относительно блокировки расчетного счета информацию не предоставили и каких-то подробностей дела силовики не раскрыли. При этом в ФОМС подтвердили, что средства, о которых идет речь, действительно арестованы.

По словам Абдразаковой, после проведения тендера одна из проигравших компаний подала в суд, но онкология выиграла этот процесс. После была запущена процедура подготовки помещения, однако после окончания ремонта снова пришла проверка.

Абдразакова сообщила, что жалоба, по которой ГКНБ проводит проверку, была подана главой благотворительного фонда «Помогать легко» Динарой Аляевой.

При этом Абдразакова объяснила, что Аляевой пришел ответ в виде предписания, что никаких изъянов и нарушений при проведении тендера не было.

«Она как будто получила письмо с ответом на проверку. Но кто возобновил, и как это происходит, непонятно», – сказала Абдразакова.

О жалобе со стороны Аляевой сообщила и заведующая инженерно-техническим отделом НЦОГ Наталья Трулева. При этом она подчеркнула, что с тем вопросом разобрались, но, по ее мнению, старое заявление могли снова поднять.

Сама Динара Аляева сообщила, что никаких заявлений в ГКНБ не писала. Она сказала, что последняя ее жалоба была два года назад и касалась техзадания, которое, по ее мнению, исключало конкуренцию при проведении тендера на закупку линейных ускорителей.

«Тот тендер был отменен, а дело закрыто. Есть соответствующее письмо из Финпола», — пояснила она.

Представители наццетра также сообщили, что ранее правоохранительные органы уже их проверяли и нарушений не выявили. О том, какие нарушение пытаются выявить в этот раз, сотрудникам онкоцентра не говорят.

Трулева также заявила, что никакой коррупционной составляющей в проведении тендера нет. По ее словам, технические спецификации разрабатывали с учетом консультаций со специалистами из России, Беларуси и других стран.

«Мы учли замечания, чтобы в конкурсном торге могли принять участие все производители линейных ускорителей. Сделали расчеты радиационной защиты, по этому вопросу приезжали представители МАГАТЭ. В тендере участвовали две компании — из Англии (Elekta) и США (Varian). Выбрали более выгодное предложение», – пояснила она.

По ее словам, изначально оборудование было 2018 года производства, но и более новое — 2019-2020 годов производства.

«Такое оборудование используют в России, Узбекистане, Европе. Поставщик — один из лидирующих производителей в мире. Если бы аппараты купили в Индии или Китае, другой вопрос», — добавила Трулева.

Инженер-физик-радиолог Владислав Пучков пояснил, что, по условиям тендера, оплата осуществляется только после поставки и установки ускорителей, предоплата не предусмотрена.

«Поставщик согласился на такие условия, выполнил все требования, а деньги до сих пор не получил. Счета, где находятся выделенные “Кумтором” деньги, арестованы, нас без конца проверяют. Поставщик несет риски и просто в шоке. С Кыргызстаном скоро никто не захочет иметь никаких дел», — добавил он.

Специалисты НЦОГ также опасаются, что поставщик из-за убытков может сократить срок обслуживания. С момента ввода в эксплуатацию ускорителей предусмотрено три года гарантийного бесплатного техобслуживания, на двери — два года.

Генеральный директор эстонской компании-поставщика Валерий Трофимов подтвердил, что аппараты не установят до тех пор, пока не завершится расследование уголовного дела, которое завели после третьего тендера.

«16-17 февраля представитель компании Elekta, производителя линейных ускорителей Synergy, приедет в Бишкек для финальной оценки готовности бункеров под оборудование. Вместе с тем монтаж самих ускорителей начнется только после снятия блокировки счета ФОМС по оплате контракта — сейчас из-за этого фонд не способен выполнять свои обязательства. То есть фактически монтаж начнется после завершения расследования уголовного дела», — объяснил Трофимов.

Линейный ускоритель частиц

Для установки двух комплектов линейных ускорителей были оборудованы бункеры с автоматическими дверями из стали и свинца. На случай аварийного отключения их можно открыть вручную. Также закупили новый компьютерный томограф, он тоже простаивает.

Готовы к работе и охладители для основного оборудования, осталось установить источники бесперебойного питания — на это потребуется около двух месяцев.

По данным наццентра онкологии, устанавливать ускорители будут специалисты из Турции. Эксперты из Москвы или Прибалтики обучат в Бишкеке 16 сотрудников наццентра, которых после этого отправят на стажировку за рубеж.

За одну 6-часовую смену через один ускоритель будет проходить до 40 пациентов.

Онкологи подчеркивают, что на ранних стадиях рак практически полностью излечим. На поздних стадиях влияет много факторов – состояние организма, течение болезни, психологический настрой и другие причины.

«В развитых странах линейные ускорители используют даже в ветеринарии для лечения животных. А мы не можем для людей установить оборудование, которое простаивает в коробках. Все чего-то ждем», — сказал инженер-физик-радиолог Владислав Пучков.