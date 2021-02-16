В Бишкеке уже второй день подряд идет митинг жителей приграничных районов Кыргызстана. Около 30 человек собрались у Дома правительства и потребовали решить вопрос вопрос демаркации границ с Таджикистаном.

«У нас нет личных претензий к Садыру Жапарову. Мы не вмешиваемся в политику или в его дела, но мы хотим донести ему проблему границ, которые давно не решаются. Мы хотим донести голос народа», — сказал один из митингующих Бекназар Айталиев.

По его словам, таджикистанцы пишут посты в соцсетях о том, что эти земли «исконно таджикские». И призвал кыргызстанцев не поддаваться на провокации.

Митинг 15 февраля и реакция правительства

Днем ранее митингующие заявили, что Таджикистан захватывает землю вблизи сел Ак-Сай и Кок-Таш в Баткенской области. Они потребовали выйти к ним президента Садыра Жапарова. Однако ни Жапаров, ни другие представители власти не вышли из Дома правительства для встречи с митингующими.

Но в правительстве отреагировали на митинг — они провели брифинг по решению вопроса госграниц.

Представитель правительства по приграничным вопросам Назирбек Борубаев сообщил, что требования митингующих рассмотрят после того как главу ГКНБ Камчыбека Ташиева выпишут из больницы.

*Правительственной делегацией по уточнению кыргызско-таджикской и кыргызско-узбекской госграниц руководит Камчыбек Ташиев. 6 февраля он вылетел в Германию — там ему провели операцию на сердце.

По словам Борубаева, сейчас у Кыргызстана остаются неуточненные границы с Узбекистаном и Таджикистаном. Именно с таджикской стороной Кыргызстан решает приграничный вопрос еще с 2002 года.

«Если говорить в процентах, более 60% границы с Таджикистаном мы уточнили в двухстороннем порядке. В 2020 году в связи с пандемией, мы не смогли вести переговоры с соседними странами. С Таджикистаном мы встретились в феврале прошлого года, с тех пор прошел уже год», — пояснил Борубаев.

Приграничные конфликты

Приграничные вопросы обсуждаются в Кыргызстане не первый год. По данным Госпогранслужбы, за 2020 год было зафиксировано 12 инцидентов на границе Кыргызстана с соседними государствами. При этом, девять из этих инцидентов произошли на кыргызско-таджикском участке госграницы.

Протяженность кыргызско-таджикской границы составляет 976 км, из которых делимитированы и демаркированы 519 км, остальная же линия остается неуточненной. Неопределенная линия границы становится причиной частых конфликтов в приграничных поселениях — из-за земли, воды и незаконных пересечений границы.

Только с мая по июнь 2020 года на кыргызско-таджикской границе произошло несколько конфликтов с применением оружия.

Конфликты на госгранице происходили также в 2019 году — некоторые из них привели к временной эвакуации кыргызстанцев из сел.