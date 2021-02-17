Омбудсмен Кыргызстана Токон Мамытов обратился в Бишкекский горсуд с просьбой отпустить из-под стражи секретаря Таш-Мойнокского айыл окмоту Жылдыз Чодобаеву. Её водворили в СИЗО ГКНБ по делу о незаконном обогащении экс-главы ГКНБ Абдиля Сегизбаева.

Мамытов просит изменить меру пресечения Чодобаевой на подписку о невыезде или домашний арест на время досудебного производства. Он также просит об этом ходатайствовать Военного прокурора.

Отмечается, что 16 февраля Мамытов навестил Чодобаеву в СИЗО ГКНБ. По данным пресс-службы аппарата Омбудсмена, задержанная «не жаловалась на условия содержания, однако просила оказать содействие в изменении меры пресечения».

Жылдыз Чодобаеву задержали 8 февраля сотрудники Военной прокуратуры по делу о незаконном обогащении Сегизбаева. Позже ее водворили в СИЗО ГКНБ.

Из-за задержания Чодобаевой в Бишкеке 15 февраля прошел митинг жителей села Таш-Мойнок Аламудунского района. Они требовали от властей отпустить Чодобаеву под домашний арест, так как у нее четверо несовершеннолетних детей.

Ранее экс-глава ГКНБ Абдиль Сегизбаев обратился к властям, чтобы они отпустили её из под стражи. По словам Сегизбаева, Чодобаеву задержали по делу о покупке земли. Ее обвиняют в том, что она неправильно оформила документы.

«Власти обвиняют меня в том, что в 2006 году я купил сад, который был посажен моим отцом в 1961 году. Купил я его на свои честно заработанные деньги. В то время я не был ни чиновником, ни госслужащим. По прошествии 15 лет, по этому делу посадили ни в чем не повинную Жылдыз Чодобаеву», — написал в письме Сегизбаев.

Он добавил, что у Чодобаевой есть четверо детей, и если в отношении нее есть основания для следствия, то Сегизбаев готов взять их на себя.

«Я уверен, что она ни в чем не виновна, даже если она что-то оформила, то это не основание держать в СИЗО мать четверых детей», — говорится в письме.

Задержание Сегизбаева

Экс-главу Госкомитета национальной безопасности Абдиля Сегизбаева задержали 25 января по статье «Злоупотребление должностным положением» на основании обращения экс-депутата Алмамбета Шыкмаматова «и других лиц».

В обращении говорится о незаконных действиях Сегизбаева в бытность главой ГКНБ, в частности, по факту злоупотребления должностным положением по делу «Белизгейта».

Уже после задержания Сегизбаева генеральный прокурор Курманкул Зулушев сообщил, что в отношении Сегизбаева ведется следствие по шести уголовным делам.

Зулушев не назвал, какие именно это дела, добавив, что по одному из них проходил допрос Индиры Жолдубаевой, которая ранее была генпрокурором.

Генпрокурор также добавил, что задержание Сегизбаева — это не политическое преследование.

В ответ на заявление генпрокурора адвокат Сегизбаева Кантемир Турдалиев заявил, что уведомление о подозрении в совершении преступления вручено экс-главе ГКНБ только одно, а не шесть.

По делу о «Белизгейте», адвокат рассказал, что документы Сегизбаеву передал бывший президент Алмазбек Атамбаев. Турдалиев добавил, что «как глава ГКНБ и генерал он [Сегизбаев] не мог не выполнить приказ непосредственного начальника и верховного главнокомандующего», и потому «ничего не сделал вопреки интересам службы».

Обвинение же в адрес Сегизбаева о том, что он умышленно дискредитировал достоинство нардепов Омурбека Текебаева, Алмамбета Шыкмаматова и Аиды Саляновой, адвокат считает несостоятельным, так как уже есть решение Первомайского райсуда по иску от них в адрес Сегизбаева о защите чести и достоинства.