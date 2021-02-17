На ютуб канале журналистки Майраш Базлакуновой 16 февраля опубликовано интервью с бывшим мэром Бишкека Нариманом Тюлеевым. Там он назвал экс-замглавы таможни Райымбека Матраимова, оштрафованного всего на 260 тысяч сомов за многолетнюю коррупцию в таможне, «феноменом». По словам бывшего градоначальника, с Матраимовым нужно быть помягче.

«Я знаю, как он работал. Он – феномен, но какой, это уже другой вопрос. Если его заставить работать на государство, то это будет большим плюсом. Хорошо, посадите вы его по экономическому преступлению на 15 лет, конфискуете имущество, продадите его, но там не выйдет 2 млрд сомов. Говорите о счетах в банках, но там, как я знаю, денег нет, там всего около $20 тысяч», — считает бывший мэр Бишкека.

Он также заявил, что Матраимову нужно дать возможность поработать.

«Нужно ему дать поработать на государство, а не на карман. Для этого понадобится помощь народа, есть Камчыбек Кыдыршаевич, президент. Он всю жизнь работал на таможне, без него таможни нет», — заявил Нариман Тюлеев.

Райымбек Матраимов признал свою вину в коррупционных схемах на таможне, суд 11 февраля признал его виновным и оштрафовал на 260 тысяч сомов (3 тысячи долларов США).

До этого Матраимов возместил государству ущерб, который определил Госкомитет нацбезопасности, перечислив 2 млрд сомов (24 млн долларов США) — это менее чем 3,5% от суммы, которую вывели через коррупционные схемы.

Райымбек Матраимов более двух лет — с 2015 по 2017 годы — занимал должность заместителя главы кыргызской таможни. За это время он наладил коррупционную схему совместно с кланом китайского бизнесмена Хабибулы Абдукадыра.

Схемы Матраимова и Абдукадыра стали достоянием общественности благодаря совместным расследованиям радио «Азаттык», «Клоопа», OCCRP и Bellingcat. Из-за коррупции США внесли Матраимова и его супругу в «Список Магнитского».

Кто такой Тюлеев?

Нариман Тюлеев был мэром столицы с 2008-2010 годы. Будучи мэром Бишкека Тюлеев выдал в частные руки 21 земельный участок в парке Ататюрк. Один участок площадью 600 квадратных метров, на котором предполагалось построить жилой дом и бизнес-центр, Тюлеев выдал своему отцу.

В 2012 экс-мэру предъявили обвинения в нанесении крупного ущерба государству при покупке автобусов и снегоочистительной техники для столицы из Китая.

По данным следствия, Тюлеев нанес ущерб государству в размере 33 млн. сомов. Его приговорили к 11 годам лишения свободы с конфискацией имущества. В 2016 году Тюлеева освободили по амнистии. Кроме этого он выплатил штраф государству в размере 60 млн сомов в качестве компенсации.

Тогда власти конфисковали у него торговый центр «Караван», бизнес-центр «Сапатком» и дорогостоящие автомобили, принадлежавшие Тюлееву и его родственникам.

20 октября 2020 года на фоне политического кризиса после парламентских выборов Тюлеев был назначен первым вице-мэром столицы.

Однако это вызвало протесты горожан, которые требовали, чтобы к власти пришли «новые люди с незапятнанной репутацией». Уже через два дня, 22 октября, Тюлеев подал в отставку с поста первого вице-мэра.

Позже 9 февраля 2021 года Верховный суд отменил приговоры предыдущих инстанций в его отношении и отправил дело на новое рассмотрение в Ленинский райсуд.