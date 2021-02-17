В Бишкеке 16 февраля таксисты вышли на акцию против сервиса «Яндекс Go». Они были недовольны внутренней политикой сервиса и тем, что «Яндекс» «не платит налоги государству». Около 20 машин собрались возле Дома правительства с флагами и плакатами, на которых было написано «Яндекс кетсин».
Что говорят митингующие
По словам участников митинга, процентные ставки на сервисе дорогие, а во время часа пик «Яндекс» повышает тариф, но эти деньги не поступают на счет водителей.
Также протестующие заявили, что «Яндекс Go» официально не зарегистрирован, соответственно, не совершает никаких платежей в бюджет государства.
«Все мы работали на «Яндекс» и мы против, чтобы такой сервис был у нас. Даже сами таксисты, которые работают в сервисе, против такой политики», — сказал один из них.
Однако, не все сотрудники Яндекса недовольны работой сервиса. Один из водителей Яндекса Кубаныч Асанбеков сообщил «Клоопу», что сервис действительно поднял комиссию на 3%, но взамен у водителей появились бонусы.
Что говорят в «Яндекс Go»
В самом сервисе «Яндекс Go» заявили, что к ним водители с какими-либо требованиями не обращались, а о митинге они узнали из соцсетей.
«Мы проверили несколько номеров машин водителей, собравшихся на забастовку — они не выполняют заказы нашего сервиса […] Сервис ранее неоднократно подчеркивал, что работает в соответствии с законодательством Кыргызстана»,— сообщили «Клоопу» в пресс-службе компании.
Ранее руководитель таксопарка «Яндекса» сообщил изданию 24.kg, что все его водители в день митинга вышли на линию.
«Наши водители спокойно работают. Кто выходил на митинг — непонятно. Возможно, очернить компанию хотели конкуренты, это ведь бизнес», — сказал он.