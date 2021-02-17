В Бишкеке 16 февраля таксисты вышли на акцию против сервиса «Яндекс Go». Они были недовольны внутренней политикой сервиса и тем, что «Яндекс» «не платит налоги государству». Около 20 машин собрались возле Дома правительства с флагами и плакатами, на которых было написано «Яндекс кетсин».

Что говорят митингующие

По словам участников митинга, процентные ставки на сервисе дорогие, а во время часа пик «Яндекс» повышает тариф, но эти деньги не поступают на счет водителей.

Видео журналиста Жоодара Бузумова.

Также протестующие заявили, что «Яндекс Go» официально не зарегистрирован, соответственно, не совершает никаких платежей в бюджет государства.

«Все мы работали на «Яндекс» и мы против, чтобы такой сервис был у нас. Даже сами таксисты, которые работают в сервисе, против такой политики», — сказал один из них.

Однако, не все сотрудники Яндекса недовольны работой сервиса. Один из водителей Яндекса Кубаныч Асанбеков сообщил «Клоопу», что сервис действительно поднял комиссию на 3%, но взамен у водителей появились бонусы.

Что говорят в «Яндекс Go»

В самом сервисе «Яндекс Go» заявили, что к ним водители с какими-либо требованиями не обращались, а о митинге они узнали из соцсетей.

«Мы проверили несколько номеров машин водителей, собравшихся на забастовку — они не выполняют заказы нашего сервиса […] Сервис ранее неоднократно подчеркивал, что работает в соответствии с законодательством Кыргызстана»,— сообщили «Клоопу» в пресс-службе компании.

Ранее руководитель таксопарка «Яндекса» сообщил изданию 24.kg, что все его водители в день митинга вышли на линию.

«Наши водители спокойно работают. Кто выходил на митинг — непонятно. Возможно, очернить компанию хотели конкуренты, это ведь бизнес», — сказал он.