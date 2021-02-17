Пресс-служба УВД Джалал-Абадской области сообщила, что 20-летний житель, который заявлял об изнасиловании родственниками и соседом, написал встречное заявление. Своё первое заявление в УВД Чаткальского района потерпевший написал еще 26 января.

В интервью журналистам издания «Super.kg» потерпевший рассказывал, что первое изнасилование произошло еще в 2010 году, когда он обучался в 4 классе.

«Мы были в гостях у двоюродных братьев. Я играл на улице, потом один из двоюродных братьев повел меня в кусты где росла малина. Я думал, что мы будем играть. Но он начал меня трогать, у меня не хватило сил. Он снял мои штаны и надругался. Когда я заплакал он сказал: “скажешь кому-то — убью”, и ушел. Я какое-то время плакал, а потом зашел домой», — рассказал он журналистам.

Согласно поданному заявлению в милицию, потерпевший подвергался сексуальному насилию со стороны двоих двоюродных братьев с лета 2011 года до зимы 2012 года. При этом пострадавший до этого рассказывал, что подвергался систематическому изнасилованию до 2015 года.

Третьим насильником, по словам заявителя, был его 20-летний сосед. Сообщается, что он насиловал парня с марта 2015 по январь 2021 года. Последнее изнасилование произошло 15 января 2021 года.

Данный факт был зарегистрирован по статье «Насильственные действия сексуального характера». В пресс-службе УВД Джалал-Абадской области сообщили «Клоопу» , что несмотря на встречное заявление следственные мероприятия по данному факту продолжатся. Милиция объяснила это тем, что произошедшее относится к категории тяжких преступлений.

Сексуальное насилие в отношении несовершеннолетних

По данным Министерства труда и социального развития, в 2020 году только в первые 4 месяца было зарегистрировано 24 факта сексуального насилия по отношению к несовершеннолетним.

Также, по данным ведомства, в результате подомового обхода проведенного в течение двух месяцев с конца 2018 года и в начале 2019 года, было выявлено 55 фактов домашнего насилия — при этом 27 из них были на регулярной основе.

По данным МВД, 80% детей подвергшихся сексуальному насилию в Кыргызстане пострадали от родственников или знакомых.

Также, по данным правоохранительных органов чаще всего сексуальное насилие происходит дома либо в гостях. Поэтому МВД рекомендует родителям не оставлять детей наедине с мужчинами и установить на их телефон «112 Кыргызстан» и «Мой участковый инспектор милиции». Эти приложения помогают передать сообщение о помощи, а также помогают получить информацию о том, как поступить при чрезвычайной ситуации.

Заглавное фото иллюстративное.